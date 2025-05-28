Самая странная семья в СССР: Что Антипины искали в тайге и почему стали отшельниками

Для многих из нас жизнь в большом городе — это стресс. Из года в год людей, машин и прочего транспорта становится всё больше, тишины — всё меньше, а существование в стеснённых условиях многих провоцирует на агрессию. От всего этого хочется сбежать, поэтому в нашей стране так популярны дачи. Но что делать, если зов предков желает, чтобы вы оставили все атрибуты цивилизованного мира и просто затерялись в тайге? Виктор Марцинкевич знал ответ на этот вопрос, и мы вам всё расскажем.

Первый отшельник СССР: Кто такой Виктор Марцинкевич

Виктор Марцинкевич. Интересная, однако, фамилия. Отчество тоже весьма интересное. Фото © Youtube / ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

Виктор Марцинкевич родился в благополучной городской семье в 1950 году. Папа — «шишка» из Смоленского облисполкома по имени Гранит. Мама — библиотекарь в одном из смоленских высших учебных заведений. Родители мечтали о том, чтобы сын построил научную карьеру, и у них были все возможности осуществить свою мечту. Сын получил два высших образования в Нижнем Новгороде: биологическое и геологическое. Ещё немного — и Витя Марцинкевич стал бы аспирантом-геологом, женился бы на ком-то из студенток или преподавательниц, защитил бы кандидатскую, потом — докторскую, и речь не о колбасе... Про таких, как Виктор, говорят: «Родился с серебряной ложкой во рту». Ничто не предвещало внезапного ухода мальчика в лес.

Как Виктор Гранитович убежал в тайгу

После диплома и всех сопутствующих мероприятий Виктор принял волевое решение бежать в тайгу. Это было его мечтой с самого детства. Марцинкевич хотел жить в стране Фактория, которую он сам и придумал. Там не было алкоголя, поэтому люди были чуть менее агрессивными. Несмотря на то что все жили в лесной глуши без современной медицины, никто не болел. В общем, полная гармония с природой. В юношеских мечтах такую страну легко представить: вспомните «Кондуит и Швамбранию» Льва Кассиля. Но реальность оказалась жёстче.

Когда Виктор Марцинкевич добрался до Сибири, он решил сжечь паспорт. Страна Фактория документов не выдавала, а с позорной меткой цивилизации Гранитович жить больше не хотел. Потом отшельник пришёл на реку Киренгу в Иркутской области с одной из главных сибирских рек, Лены. Двести километров пешком по лесу не сломили его. Марцинкевич твёрдо решил покинуть людей, чтобы оградить себя от болезней и преступности.

Как Марцинкевич стал Антипиным

Очень скоро Виктор понял, что в одиночку он может пережить не каждую таёжную зиму. Погодка в Сибири чуть более сурова, чем в Центральной России. Фото © Youtube / ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

Несколько лет Марцинкевич бродяжничал по тайге, перебиваясь охотой и случайными заработками. Осенью 1982 года стало понятно: Виктор не выживет один. Он пришёл в деревню Коротково в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Отшельнику повезло: совсем недавно в деревню перебралась одинокая женщина с четырьмя детьми. Это была семья Антипиных. Марцинкевич попросился переночевать, а затем остался на зимовку. Пришлось устроиться на работу в леспромхоз, но душа поэта желала не этого. Впрочем, свою новую семью Виктор полюбил — даже взял их фамилию, Антипин. Ему понравилось это «анти» в начале, ведь Виктор в какой-то мере сам был антисоциален. Он ненавидел общество. А потом любовь к Антипиным приняла странную окраску.

Какое отношение Виктор имел к статье 120 УК РСФСР

Некоторые действия Виктора подпадали именно под эту статью. Фото © Youtube / ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

Виктор сменил фамилию на Антипин, а потом сменил... маму на дочку. Вообще, дети Антипиной очень любили «отшельника из Фактории»: он знал, как их развлечь, и рассказывал интересные вещи о сибирской природе вместе с философскими рассуждениями о гнилости человеческой натуры. Больше всего нравилось слушать Антипина-Марцинкевича старшей дочери, Анне. Девочка быстро забеременела, и ей ещё не было даже 16 лет. По законам РСФСР возраст согласия составлял 16 лет, а значит, Марцинкевич вполне мог «заехать на зону» по статье, которая автоматически переводила индивида в касту «опущенных». Причём ритуал «опускания» по 120-й, похоже, включал в себя сексуализированное насилие и унижение. Фактория была в большой опасности. Поэтому Виктор вместе с беременной Анной скрылся в тайге. Анна позже говорила, что смысл был не в том, чтобы скрыться от уголовной ответственности. Просто оба они хотели жить вдали от «загнивающего» общества. Свою маму девушка больше никогда не видела. А статья 120 УК РСФСР — это «Развратные действия». «Загнивающее» общество пыталось хоть как-то защитить несовершеннолетних.

Как жили Антипины в тайге

Антипиным было тяжело жить в тайге, особенно зимой. Фото © Youtube / ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

Виктору Антипину повезло ещё и с Анной. Родной отец девочки научил её определять съедобные растения, ставить ловушки на мелкую дичь, стрелять из ружья. Она до сих пор, кстати, из него стреляет. Поэтому поначалу Антипиным было легко прокормиться дарами леса. Они поселились в охотничьей избушке. Анна родила от таёжного «Гумберта» мальчика, и этот мальчик почти сразу умер от простуды. Антипин и тут нашёл время для своих проповедей: мол, не стоит убиваться, на природе действует естественный отбор, выживает сильнейший. Потом у них родилась дочь. Оба отшельника страдали от голода, у Анны пропало молоко, и девочка чуть не умерла, но «Гумберт» добыл в лесу тушу оленихи. Дочь назвали Оленьей в честь животного. Потом пара перебралась на реку Бирюса, там было сытнее, родились ещё дети. И совсем скоро «таёжный трип» Анны завершился.

Как закончилась вся эта история

Марцинкевич устроился на работу, и с таёжной жизнью было покончено. Фото © Youtube / ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

Жизнь с Виктором Марцинкевичем отнюдь не была «таёжным раем» ни для Анны, ни для её детей. Никакой романтики — только суровые законы выживания. Домочадцы зависели от Виктора, хотя охотиться девушка, возможно, умела даже лучше, чем он. Марцинкевич строил свой мир по своим собственным законам, а Антипина учила детей читать и писать, в голодное время придумывала крапивные супы и хлеб из кабачков, перешивала собственную одежду, чтобы одеть ребят. Жили они в стеснённых условиях. Марцинкевич ходил в ближайшую деревню, из газет узнавал о том, что происходило в мире: про развал СССР, про теракты в США... И ещё больше изолировался. Но Анна понимала: она не хочет для своих детей такой судьбы. А ещё она понимала, что надеяться на Виктора как на добытчика уже не стоит. Но Марцинкевич, каналья, не отпускал жену из леса.

Однажды в 2002 году Анна взяла с собой всех детей и вышла из тайги в ближайшую деревню. Они поселились в деревне Сереброво. Председатель Серебровского поселкового совета Василий Обухов помог молодой многодетной матери. Марцинкевича тоже предлагали эвакуировать, но тот остался в тайге. В Сереброве Анне выделили пустующий дом, помогли отстроить его и встать на ноги, дети быстро адаптировались и стали ходить в школу. Ну а Виктор Марцинкевич умер от голода в тайге. Его тело обнаружила в вагончике Оленья, которая к тому моменту уже сменила имя на Алёну.