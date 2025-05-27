Топ-7 отелей с привидениями в России: дух Есенина и Белая Дама, которая приносит удачу

Дом с привидениями — это часто страшно. Но для самых душевно устойчивых из нас ночёвка в таком доме может быть просто забавным приключением. А домов с привидениями или просто локаций, где могут появляться духи, в России предостаточно. Такие есть в Тюмени, в Тобольске, во Владикавказе, в Воронеже и в Ростове... Но не изо всех из них есть возможность сделать гостиницу или санаторий! Рассказываем о российских отелях с привидениями.

Усадьба Герчиково (Отель «Лесли»)

Отель «Лесли» находится в древней усадьбе, и тут точно водится чей-то дух. Фото © Wikipedia / Николай Смолянкин

Рядом с деревней Герчики Смоленского района располагается дворянская усадьба Герчиково. У неё очень интересная история. В 1654 году войска Романовых отвоевали Смоленск у поляков. Частью русской армии руководил шотландец Александр Лесли, он выполнял функции генерала. Кстати, «осчастливил» шотландца царь Алексей Михайлович, отец Петра I. С тех пор усадьба меняла владельцев, последним стал скульптор Владимир Беклемишев. Усадьба принадлежала ему 4 года, пока большевики её не национализировали. В Герчиково можно встретить Белую Даму — она приносит удачу. Отель находится прямо в старой усадьбе, так что встреча с призраком вам гарантирована.

Отель «Националь»

Даже отель «Националь» стал домом для призрака. Фото © Wikipedia / Ludvig14

Не заметить отель «Националь» сложно. Он находится в самом центре Москвы, а из окон тут видно Кремль, Красную площадь, Мавзолей Ленина... Именно тут селили важных иностранных коммунистов во время Великой Отечественной войны. А ещё в этом отеле в октябре 1917 года жил Ленин. Неупокоенный дух Ильича облюбовал «Националь»: он ходит тут из стороны в сторону, шуршит бумагами, стучит чайной ложкой по стакану, а также непроизвольно включает и выключает свет. Видимо, призрак предпочёл поселиться поближе к своему телу.

Отель «Англетер»

Отель «Англетер» — такой же былинный, как и «Националь», но призрак там страшнее. Фото © Wikipedia / T3ru

«Счастлив тем, что я дышал и жил», — если вы узнали эту цитату, то, скорее всего, поймёте, о чём идёт речь в рассказе про отель «Англетер». Сначала это был доходный дом, который построили в XIX веке. Потом — гостиница. А ещё его разбирали в 1987 году, непонятно зачем, и собрали обратно в 1991-м. Не последнюю роль в решении собрать гостиницу обратно играет то, что ночью с 27 на 28 декабря 1925 года здесь погиб поэт Сергей Есенин. Его тело обнаружили в номере 5. Если снять здесь номер, вы можете с ним увидеться. Правда, скорее всего он появится со страшным пеньковым атрибутом смерти на шее.

Мини-отель «Ремарк»

Раньше тут был другой мини-отель, да и речь пойдёт не о Ремарке. Фото © remarkhotel.ru

Дом на Гороховой, 64 имеет мало общего с Ремарком. Зато знаменит другим. В этом доме 1902 года находилась квартира Григория Распутина, прямо на третьем этаже. Уже при жизни у дома была дурная слава: горожане считали, что Распутин творил какой-то разврат. И здесь всё ещё можно встретить его дух. По легенде он очень добрый, любит Рождество и Новый год. К призраку Распутина можно приходить, если вы расстроены: он постарается утешить, например погладит по спине.

Санаторий «Монино»

Странно, но это ещё одна усадьба шотландца в нашей подборке. Фото © Youtube / Мои путешествия / My travelling

Санаторий «Монино» расположен на территории усадьбы Глинки. Эта усадьбы принадлежала ещё одному выходцу из Шотландии, Якову Брюсу. Он тоже был генералом и тоже сделал много полезного для русской армии, например, реформировал артиллерию, за что был удостоен звания генерал-фельдмаршала. Но Брюса в Москве очень боялись. Его фигура ассоциировалась с «колдуном на Сухаревой башне», у шотландца была репутация чернокнижника и мага. Поэтому Брюс всё ещё охраняет свою усадьбу: днём бродит по причудливой сети подземных коридоров, а ночью выходит на охоту за постояльцами санатория.

Санаторий «Архангельское»

Санаторий «Архангельское» размещён в корпусах одноимённой усадьбы. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Архангельское стало усадьбой с 1584 года. Его первыми владельцами были вотчинник Алексей Уполоцкий и конюх Осип Матвеев. В честь Уполоцкого место тогда прозвали Уполозы. Усадьба часто переходила из рук в руки, а в 1646 году её приобрёл воевода Фёдор Шереметев. Потом «дворянским гнездом» владели Одоевские, Черкасские, Голицыны... И прямо перед Отечественной войной 1812 года Архангельское приобрёл князь Юсупов. Говорят, что Юсуповы были раньше знатным родом, ведущим счёт от пророка Мухаммеда. Но в России сменили ислам на православие, за что были прокляты — все мужчины в роду, кроме одного, не проживут дольше 26 лет. Теперь возле церкви Михаила Архангела иногда по ночам бродит призрак Татьяны Юсуповой. Она умерла в 22 года, отец поставил ей памятник — прекрасного белого ангела. Но в целях сохранения скульптуры её перенесли в помещение. Татьяне это не понравилось.

Санаторий «Зелёная роща»

Вы не знаете, что творилось в этом санатории в 1930-х... Фото © ТАСС / Владимир Гурин

С первого взгляда «Зелёная роща» — вполне обычный санаторий в пригороде Сочи. Разве что дизайн немного устарел. Но это обманчивое впечатление. По приезду сюда стоит помнить: вы находитесь на даче Сталина. В XIX веке это был Кавказский национальный заповедник, та его часть, что отошла промышленному магнату Михаилу Зензинову. В честь Зензинова усадьбу назвали Михайловское. А в 1920-х тут поселился Сталин. Внутренняя отделка ещё помнит Иосифа Виссарионовича, а его любимый диван ждёт его. А за столом вообще сидит восковая фигура Сталина. По ночам призрак генералиссимуса ходит по своей даче в белом кителе.