Топ-10 лучших мультфильмов для взрослых: от магии «Унесённых призраками» до странной реальности «Аномализы» Мультипликация для взрослых — отдельный жанр, который может позволить себе быть где-то жёстким, а где-то циничным, освещать насущные проблемы с юмором. Life.ru подобрал для вас самые крутые мультфильмы для взрослых с высоким рейтингом. 23 мая, 21:37 «Унесённые призраками» — один из мировых анимационных шедевров. Обложка © «Унесённые призраками» (2001), режиссёр Хаяо Миядзаки, сценарист Хаяо Миядзаки / Kinopoisk

1912 год. На экранах — интриги, измены и кровавые разборки. Нет, это не новый немой триллер, а первый в мире мультфильм для взрослых — «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» Владислава Старевича, где насекомые пародировали драму из средневековой жизни. Да-да, мультфильмы для взрослых старше диснеевских поющих гномов! Но если Старевич развлекал публику жуками в камзолах, то сегодня полнометражная анимация для взрослой аудитории — это зеркало, в котором отражаются наши страхи, травмы и экзистенциальные кризисы.

Взрослые мультфильмы балансируют между жанрами: фильм «Акира» — между киберпанком и антиутопией, «Истинная грусть» — между триллером и экзистенциальной дилеммой. Здесь можно найти психоделическую сатиру фильма «Тяжёлый металл» с её космическим абсурдом и философскую глубину пластилинового мультика «Мэри и Макс». Даже супергеройские сюжеты, вроде ленты «Человек-паук: Через вселенные», взрывают шаблоны, превращая комиксы в визуальную симфонию для тех, кто вырос на графических романах.

Почему многие взрослые фанатеют от мультипликации? Потому что анимация — это свобода художественного высказывания. Свобода показать войну через сюрреалистичные кошмары, а социальные язвы — в чёрно-белых контурах граффити. Свобода говорить о смерти или о любви — не скатываясь в сентиментальность. Здесь нет ограничений: можно нарисовать апокалипсис в «джазовом» стиле или превратить пластилин в метафору человеческих отношений.

Взрослая анимация не боится быть неудобной. Она высмеивает нашу реальность, как «Фантастическая планета» с её аллегориями расизма, или бьёт по нервам, как «Коралина в стране кошмаров» с её детскими страхами. Это кино для тех, кто ищет не побег от реальности, а её гиперболизированное отражение — с метафорами вместо морали и вопросами вместо ответов.

От Старевича с его жуками-аристократами до психоделических кошмаров Сатоси Кона — взрослая анимация доказала: мультфильмы могут быть не глупее, а часто и мудрее «серьёзного» кино. Потому что иногда только рисованные миры способны показать, как выглядит наша реальность — без прикрас, но всегда с долей магии.

Подборка лучших мультфильмов для взрослых: от классики до психоделики

1. «Унесённые призраками» (Sen to Chihiro no kamikakushi)

Мультфильм «Унесённые призраками» — одна из самых знаменитых аниме-работ. Фото © «Унесённые призраками» (2001), режиссёр Хаяо Миядзаки, сценарист Хаяо Миядзаки / Kinopoisk

Легендарный шедевр Хаяо Миядзаки, где баня для духов становится метафорой взросления.

Жанры: аниме, мультфильм, фэнтези, приключения, семейный

аниме, мультфильм, фэнтези, приключения, семейный Страна: Япония

Япония Режиссёр: Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки Сценарий: Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки Актёры: Руми Хиираги, Мию Ирино, Мари Нацуки, Такаси Наито, Ясуко Савагути, Тацуя Гасюин, Рюносукэ Камики, Юми Тамаи, Ё Оидзуми, Коба Хаяси и другие

Руми Хиираги, Мию Ирино, Мари Нацуки, Такаси Наито, Ясуко Савагути, Тацуя Гасюин, Рюносукэ Камики, Юми Тамаи, Ё Оидзуми, Коба Хаяси и другие Дата выхода: 20 июля 2001 года

20 июля 2001 года Где смотреть: hd.kinopoisk.ru, okko.tv, premier.one

Десятилетняя Тихиро вместе с родителями попадает прямиком в мир духов. Пока мама с папой уплетают заколдованные яства и превращаются в хрюкающий укор её совести, девочке приходится торговаться с речными драконами, мыть полы для капризной колдуньи Юбабы и не забывать собственное имя — ведь в этом отеле для призраков даже память имеет ценник. Сюрреалистичный квест о взрослении, где спасти родителей можно, только пройдя множество испытаний.

Интересные факты:

«Унесённые призраками» — первое аниме, получившее «Оскар». В 2003 году мультфильм получил премию в номинации «Лучший анимационный фильм».

Это один из самых кассовых фильмов в Японии, собравший 30 миллиардов иен (примерно 208 миллионов долларов), в японском кинопрокате обошедший даже «Титаник».

Визуальный мир фильма создан по образу городка Джуифен на Тайване. Его узкие многолюдные улочки и заброшенный парк развлечений вдохновили Миядзаки на создание начальных сцен фильма, а купальня была нарисована по образу публичных бань, которые режиссёр посещал ещё в молодости.

2. «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» (Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Ressha-hen)

Анимационный боевик «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный». Фото © «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» (2020), режиссёр Харуо Сотодзаки, сценарист Коёхару Готогэ / Kinoposk

Визуальный шедевр, где герои сражаются с демоном, погружающим их в сны о потерянном счастье.

Жанры: аниме, мультфильм, боевик, фэнтези

аниме, мультфильм, боевик, фэнтези Страна: Япония

Япония Режиссёр: Харуо Сотодзаки

Харуо Сотодзаки Сценарий: Коёхару Готогэ

Коёхару Готогэ Актёры: Нацуки Ханаэ, Ёсицугу Мацуока, Сатоси Хино, Дзюнъя Эноки, Хиро Симоно, Томокадзу Сэки, Акари Кито, Саори Хаями, Даисукэ Хиракава, Каэдэ Хондо и другие

Нацуки Ханаэ, Ёсицугу Мацуока, Сатоси Хино, Дзюнъя Эноки, Хиро Симоно, Томокадзу Сэки, Акари Кито, Саори Хаями, Даисукэ Хиракава, Каэдэ Хондо и другие Дата выхода: 16 октября 2020 года

16 октября 2020 года Где смотреть: premier.one, okko.tv

Фильм основан на сюжетной арке «Поезд «Бесконечный» из серии манги «Истребитель демонов». После трагедии с родителями и сестрой Тандзиро Камадо поклялся отомстить кровью за кровь и объявил себя охотником, истребляющим нечисть. Его новая миссия связана с поездом-призраком «Бесконечный», в котором исчезают пассажиры, а демон Энму подменяет реальность сладкими кошмарами. Битва с нечистью превращаются в гонку со временем: убить врага до того, как вагоны рухнут в пропасть. Но главный враг здесь — не когти и клыки, а собственные страхи, которые Энму вшивает в подсознание. Удастся ли Тандзиро спасти сестру, чья человеческая сущность тает быстрее, чем рельсы под колёсами призрачного поезда?

Интересные факты:

Фильм побил несколько рекордов кассовых сборов, обойдя даже «Унесённых призраками». Он стал самым кассовым аниме-фильмом в истории, а также самым кассовым фильмом в Японии.

Проект получил множество наград, в том числе 44-ю премию Японской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм года», а также премию Hochi Film Award в категории «Лучший анимационный фильм».

3. «Король Лев» (The Lion King)

«Король Лев» — ремейк знаменитого мультфильма 1994 года. Фото © «Король Лев» (2019), режиссёр Джон Фавро, сценаристы Джефф Натансон, Ирен Меччи, Джонатан Робертс и др. / Kinopoisk

Шекспировские страсти в саванне, где львёнок учится править миром и не рыдать над прошлым.

Жанры: мультфильм, мюзикл, фэнтези, драма, приключения, семейный

мультфильм, мюзикл, фэнтези, драма, приключения, семейный Страна: США, Великобритания, Кения

США, Великобритания, Кения Режиссёр: Джон Фавро

Джон Фавро Сценарий: Джефф Натансон, Ирен Меччи, Джонатан Робертс, Линда Вулвертон

Джефф Натансон, Ирен Меччи, Джонатан Робертс, Линда Вулвертон Актёры: Джеймс Эрл Джонс, Дональд Гловер, Чиветель Эджиофор, Джон Оливер, Джон Кани, Элфри Вудард, Джейдон Маккрэри, Шахади Райт Джозеф, Пенни Джонсон, Кигэн-Майкл Ки и другие

Джеймс Эрл Джонс, Дональд Гловер, Чиветель Эджиофор, Джон Оливер, Джон Кани, Элфри Вудард, Джейдон Маккрэри, Шахади Райт Джозеф, Пенни Джонсон, Кигэн-Майкл Ки и другие Дата выхода: 9 июля 2019 года

9 июля 2019 года Где смотреть: hd.kinopoisk.ru, okko.tv

Ремейк культового мультфильма 1994 года. У Муфасы, короля саванны, рождается наследник Симба. Но вместо сказочного детства львёнок получает интриги дяди Шрама, мечтающего о власти. После «несчастного случая» у обрыва (спасибо, дядя!) Симба отправляется в вынужденное путешествие по саванне с хипстерской командой: сурикатом-философом и бородавочником, проповедующим принцип «Хакуна Матата». Закалившись в разнообразных испытаниях, Симба возвращается, чтобы отвоевать своё законное место в «Круге жизни».

Интересные факты:

Сначала фильм предполагалось назвать «Король Джунглей», однако действие разворачивается не в джунглях, а в саванне, поэтому название пришлось изменить.

Ландшафт земель львиного прайда был срисован с различных пейзажей Кении.

Имена многих персонажей имеют чёткое значение. Например, Симба — это «лев» на суахили, Рафики — «друг», Пумба — «простак», а Сараби — «мираж».

Анимация сцены с антилопами гну заняла три года: пришлось даже создать новую компьютерную программу, чтобы антилопы не перекрывали друг друга во время бега.

Песня «Круг жизни» стала трейлером к фильму: когда режиссёры её услышали, они заменили первоначальный диалог, открывавший фильм, на песню и сделали её трейлером.

«Король Лев» — самая кассовая анимация, нарисованная от руки. По итогам 1994 года мультфильм занял первую позицию по кассовым сборам.

4. «Акира» (Akira)

Постапокалиптический киберпанк «Акира». Фото © «Акира» (1987), режиссёр Кацухиро Отомо, сценаристы Идзо Хасимото, Кацухиро Отомо / Kinopoisk

Киберпанк-манифест, который взорвал мозг зрителей неоном и философией власти.

Жанры: аниме, мультфильм, фантастика, боевик, триллер, детектив

аниме, мультфильм, фантастика, боевик, триллер, детектив Страна: Япония

Япония Режиссёр: Кацухиро Отомо

Кацухиро Отомо Сценарий: Идзо Хасимото, Кацухиро Отомо

Идзо Хасимото, Кацухиро Отомо Актёры: Мицуо Ивата, Нодзому Сасаки, Мами Кояма, Тэссё Гэнда, Хироси Отакэ, Коити Китамура, Митихиро Икэмидзу, Юрико Футидзаки, Масааки Окура, Таро Аракава и другие

Мицуо Ивата, Нодзому Сасаки, Мами Кояма, Тэссё Гэнда, Хироси Отакэ, Коити Китамура, Митихиро Икэмидзу, Юрико Футидзаки, Масааки Окура, Таро Аракава и другие Дата выхода: 16 июля 1988 года

16 июля 1988 года Где смотреть: v1.animego.bz, zonafilm.ru, yummy-anime.ru

На руинах Токио, уничтоженного в ходе третьей мировой, вырос Нью-Токио — город-антиутопия со всеми прелестями авторитаризма. Правительство душит инакомыслие танками, а военные лаборатории под руководством полковника Сикисимы проводят парапсихологические опыты над подростками для разработки совершенного вида оружия. Но когда секта фанатиков начинает поклоняться загадочному «Акире», Сикисима понимает: его эксперименты вышли из-под контроля. Теперь мир балансирует между кровавым бунтом, культом апокалипсиса и собственным прошлым, которое, как ядерная вспышка, готово сжечь всё дотла.

Интересные факты:

В мультфильме впервые был использован метод полной анимации. В секунду перед глазами зрителя мелькали не 8–12 кадров, как раньше, а 24.

В фильме использовали рекордные 327 цветов, 50 из которых разработали специально для ленты, например красный акировый — цвет байка и костюма Канэды.

Саундтрек мультфильма вдохновлён традиционной индонезийской музыкой.

Озвучка «Акиры» была нетрадиционной: сначала записывали голоса актёров, а уже потом рисовали рты героев аниме, чтобы синхронизация была как можно более точной.

5. «Человек-паук: Через вселенные» (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Новый мультфильм про Человека-Паука — целая мультивселенная. Фото © «Человек-паук: Через вселенные» (2018), режиссёры Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман, сценаристы Родни Ротман, Фил Лорд / Kinopoisk

Визуальный взрыв, смешавший комиксы и граффити, чтобы доказать: любой может надеть маску супергероя.

Жанры: мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный Страна: Канада, США

Канада, США Режиссёры: Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман

Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман Сценарий: Родни Ротман, Фил Лорд

Родни Ротман, Фил Лорд Актёры: Шамеик Мур, Джейк Джонсон, Хейли Стайнфелд, Махершала Али, Брайан Тайри Генри, Лили Томлин, Луна Лорен Велес, Зои Кравиц, Джон Малейни, Кимико Гленн и другие

Шамеик Мур, Джейк Джонсон, Хейли Стайнфелд, Махершала Али, Брайан Тайри Генри, Лили Томлин, Луна Лорен Велес, Зои Кравиц, Джон Малейни, Кимико Гленн и другие Дата выхода: 13 декабря 2018 года

13 декабря 2018 года Где смотреть: hd.kinopoisk.ru, okko.tv, premier.one, start.ru, kion.ru

Американский анимационный супергеройский фильм, основанный на персонаже Marvel Comics Майлзе Моралесе. Мы думали, что знаем Питера Паркера: он спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Пока гигантский коллайдер не стёр границы между мирами и не запустил мультивселенский ад: теперь Паучки-панки, Паучихи в кроссовках и даже Паук-свинка из параллельных вселенных сбиваются в стаю, чтобы дать отпор врагу, который безжалостно расправляется с реальностью. Однажды им придётся действовать вместе, чтобы победить.

Интересные факты:

Для создания эффекта комикса аниматоры отказались от размытия в движении для того, чтобы добиться «хрустящей» картинки.

В мультфильме много отсылок к трилогии «Человек-паук» от Сэма Рэйми.

В фильме много раз упоминается роман «Большие надежды» Чарльза Диккенса. Его задают прочитать Майлзу в школе, позже он пишет изменённое название книги («Никаких надежд») в виде граффити в тоннеле.

В фильме много раз мелькает число 42. Это номер Джеки Робинсона, первого афроамериканца, попавшего в главную бейсбольную лигу США.

6. «Принцесса Мононоке» (Mononoke-hime)

«Принцесса Мононоке» — ещё одна не менее легендарная работа Миядзаки. Фото © «Принцесса Мононоке» (1997), режиссёр Хаяо Миядзаки, сценарист Хаяо Миядзаки / Kinopoisk

Экологическая эпопея, где люди и боги-звери воюют за лес, а зрители — за салфетки.

Жанры: аниме, мультфильм, фэнтези, боевик, драма, приключения

аниме, мультфильм, фэнтези, боевик, драма, приключения Страна: Япония

Япония Режиссёр: Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки Сценарий: Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки Актёры: Ёдзи Мацуда, Юрико Исида, Цунэхико Камидзё, Юко Танака, Мицуко Мори, Каору Кобаяси, Масахико Нисимура, Акихиро Мива, Хисая Морисигэ, Суми Симамото и другие

Ёдзи Мацуда, Юрико Исида, Цунэхико Камидзё, Юко Танака, Мицуко Мори, Каору Кобаяси, Масахико Нисимура, Акихиро Мива, Хисая Морисигэ, Суми Симамото и другие Дата выхода: 12 июля 1997

12 июля 1997 Где смотреть: kion.ru, wink.ru, okko.tv, premier.one

Действие происходит в Японии периода Муромати, когда появилось первое огнестрельное оружие. Принц Аситака, проклятый за убийство древнего вепря, отправляется на поиски исцеления в далёкие земли. Там он обнаруживает войну: люди во главе с железной правительницей Эбоси уничтожают священный лес, а духи природы, ведомые принцессой Мононоке — девушкой, выросшей среди волков, яростно защищают свои земли. Аситака, ставший невольным свидетелем этой битвы, пытается найти баланс между человеческим прогрессом и вечной мудростью леса, где каждое дерево дышит, а боги принимают облик зверей. Его выбор определит, останется ли мир людей и духов разделённым пропастью или обретёт хрупкий шанс на единство.

Интересные факты:

В основу сюжета легла однотомная манга Миядзаки «Путешествие Сюны» (1983).

Миядзаки лично утверждал каждый из 144 тысяч кадров, примерно 80 тысяч из них режиссёр редактировал сам.

Имя главной героини — Сан — означает «три». Это имя дал ей волчий дух Моро, который её воспитывал.

Слово «мононоке», которым называют Сан, — старое понятие японской мифологии. Переводится примерно как «некий дух».

Пейзажи Священного леса, в котором разворачивается основное действие, срисованы с девственной природы острова Якусима.

Чтобы выразить несогласие с попытками сократить американское издание фильма, Миядзаки прислал компании Disney окровавленный меч с запиской «Не резать».

7. «Мэри и Макс» (Mary and Max)

Пластилиновый мультфильм «Мэри и Макс» — трогательная история дружбы. Фото © «Мэри и Макс» (2009), режиссёр Адам Бенжамин Эллиот, сценарист Адам Бенжамин Эллиот / Kinopoisk

Пластилиновая притча о дружбе маленькой австралийской девочки и нью-йоркского аутиста, где письма с печеньем и чулочными куклами становятся мостом через пропасть одиночества.

Жанры: мультфильм, драма, комедия

мультфильм, драма, комедия Страна: Австралия

Австралия Режиссёр: Адам Бенжамин Эллиот

Адам Бенжамин Эллиот Сценарий: Адам Бенжамин Эллиот

Адам Бенжамин Эллиот Актёры: Кристофер Мэсси, Оливер Маркс, Дэйзи Кочер, Дэниэл Маркс, Хамиш Хьюз, Дэн Доэрти, Джули Форсайт, Mandy Mao, Эрик Бана, Патрик Маккейб и другие

Кристофер Мэсси, Оливер Маркс, Дэйзи Кочер, Дэниэл Маркс, Хамиш Хьюз, Дэн Доэрти, Джули Форсайт, Mandy Mao, Эрик Бана, Патрик Маккейб и другие Дата выхода: 9 апреля 2009 года

9 апреля 2009 года Где смотреть: premier.one, okko.tv, wink.ru

Две вселенные: пыльный пригород Мельбурна и бетонные джунгли Нью-Йорка. Между ними — 18 лет писем, в которых 8-летняя Мэри, прячущаяся от семейного хаоса в своих фантазиях, и 44-летний на момент действия Макс создают друг для друга мир из слов. Он — еврей-атеист, страдающий ожирением, аутизмом и синдромом Аспергера, она — девочка, чьи вопросы о любви и родинках в форме шоколадок становятся спасательным кругом. Их дружба — не история, ведущая к хеппи-энду, а рассказ о том, как одиночество можно разделить через океан, даже если твой единственный друг помещается в конверт с маркой.

Интересные факты:

В основу сюжета легла реальная переписка Адама Эллиота с приятелем, страдающим синдромом Аспергера.

Лента стала первым австралийским мультфильмом, сборы которого превысили миллион долларов.

Одним из первых подарков Мэри Максу был маленький красный помпон, который он будет надевать поверх ермолки до конца фильма, за исключением того момента, когда они с Мэри ссорятся, когда она заканчивает колледж.

На надгробной плите рядом с плитой соседки Макса можно разглядеть имя режиссёра картины — Адама Бенжамина Эллиота.

8. «Конец Евангелиона» (The End of Evangelion)

«Конец Евангелиона» — психологическая драма о взрослении во время катаклизмов. Фото © «Конец Евангелиона» (1997), режиссёры Хидэаки Анно, Кадзуя Цурумаки, сценарист Хидэаки Анно / Kinopoisk

Апокалиптическая психодрама, где экзистенциальный кризис героя сливается с крахом реальности, превращая битву биороботов и ангелов в аллегорию человеческого одиночества.

Жанры: аниме, мультфильм, фантастика, боевик, драма

аниме, мультфильм, фантастика, боевик, драма Страна: Япония

Япония Режиссёры: Хидэаки Анно, Кадзуя Цурумаки

Хидэаки Анно, Кадзуя Цурумаки Сценарий: Хидэаки Анно

Хидэаки Анно Актёры: Мэгуми Огата, Котоно Мицуиси, Мэгуми Хаясибара, Юко Миямура, Юрико Ямагути, Фумихико Татики, Мотому Киёкава, Такэхито Коясу, Мики Нагасава, Дзюнко Ивао и другие

Мэгуми Огата, Котоно Мицуиси, Мэгуми Хаясибара, Юко Миямура, Юрико Ямагути, Фумихико Татики, Мотому Киёкава, Такэхито Коясу, Мики Нагасава, Дзюнко Ивао и другие Дата выхода: 19 июля 1997 года

19 июля 1997 года Где смотреть: rutube.ru, v1.animego.bz

Аниме-фильм представляет альтернативную концовку сериала Neon Genesis Evangelion. Этот полнометражный фильм стал кульминацией саги, где человечество, пережившее глобальный катаклизм, продолжает отчаянную борьбу с таинственными и непостижимыми существами, известными как Ангелы. Единственная надежда человечества — гигантские биороботы, Евангелионы, управляемые исключительно одарёнными подростками. Начинаясь с динамичных и зрелищных баталий, характерных для аниме, история неожиданно делает резкий поворот, сосредоточившись на психологических и эмоциональных переживаниях персонажей. Каждый герой сталкивается со своими внутренними демонами, делая процесс взросления ещё более мучительным и реалистичным на фоне апокалиптических событий.

Интересные факты:

Работа над фильмом началась ещё до окончания трансляции оригинального сериала.

Для создания некоторых сцен использовали компьютерную графику, чтобы улучшить анимацию оригинального сериала.

Режиссёр Хидэаки Анно говорит, что нет правильной или неправильной концовки, каждый финал — это вариант будущего.

9. «Истинная грусть» (Perfect Blue)

Название «Истинной грусти» на английском — «Чистая синева», что отсылает к небесному цвету. Фото © «Истинная грусть» (1998), режиссёр Сатоси Кон, сценаристы Садаюки Мураи, Рика Такахаси, Ёсикадзу Такэути / Kinopoisk

Сюрреалистичный психологический триллер о поп-идоле, чья реальность рассыпается на осколки галлюцинаций, фанатской одержимости и кровавых тайн.

Жанры: аниме, мультфильм, триллер, драма

аниме, мультфильм, триллер, драма Страна: Япония

Япония Режиссёр: Сатоси Кон

Сатоси Кон Сценарий: Садаюки Мураи, Рика Такахаси, Ёсикадзу Такэути

Садаюки Мураи, Рика Такахаси, Ёсикадзу Такэути Актёры: Дзюнко Ивао, Рика Мацумото, Синпати Цудзи, Масааки Окура, Ёсукэ Акимото, Ёку Сиоя, Хидэюки Хори, Эми Синохара, Масаси Эбара, Киёюки Янада и другие

Дзюнко Ивао, Рика Мацумото, Синпати Цудзи, Масааки Окура, Ёсукэ Акимото, Ёку Сиоя, Хидэюки Хори, Эми Синохара, Масаси Эбара, Киёюки Янада и другие Дата выхода: 28 февраля 1998 года

28 февраля 1998 года Где смотреть: okko.tv, ivi.ru, azbukafilmov.com

Начинающая поп-звезда Мима Киригоэ стремится расширить свои горизонты, перейдя из музыкальной индустрии в мир телевизионных сериалов, где она надеется завоевать славу как актриса. Первоначально ей достаётся лишь небольшая эпизодическая роль, но вскоре сценаристы замечают её потенциал и переписывают сценарий, делая её центральным антагонистом — психически неуравновешенной жертвой изнасилования. По мере того как Мима всё глубже вживается в свой новый — тёмный — образ, «загрязняя» свой прежде безупречный имидж, вокруг неё начинают происходить загадочные убийства. Постепенно теряя чувство реальности, Мима начинает подозревать, что её персонаж не только совершает ужасные преступления на экране, но и что-то подобное происходит в её реальной жизни, стирая грань между вымыслом и действительностью.

Интересные факты:

Сначала картина планировалась как художественный видеосериал, однако продюсерская компания пострадала во время землетрясения в Кобе в 1995 году и средств хватило только на выпущенный в 1997 году полнометражный мультфильм.

Сцена кричащей девушки, находящейся в ванне под водой, была скопирована в фильме «Реквием по мечте» (2000). Даррен Аронофски выкупил права на мультфильм для того, чтобы использовать в своём произведении эту сцену.

Фильм затрагивает тему киберсталкинга: героине приходится освоить Интернет и найти сайт, где неизвестный преступник ведёт дневник от её имени, демонстрируя знание мельчайших подробностей её жизни.

10. «Аномализа» (Anomalisa)

Фантасмагорическая зарисовка о странности жизни и окружающих людей.

«Аномализа» — анимационный манифест странности мира. Фото © «Аномализа» (2015), режиссёры Дьюк Джонсон, Чарли Кауфман, сценарист Чарли Кауфман / Kinopoisk

Жанры: мультфильм, комедийная драма

мультфильм, комедийная драма Страна: США

США Режиссёры: Чарли Кауфман, Дьюк Джонсон

Чарли Кауфман, Дьюк Джонсон Сценарий: Чарли Кауфман

Чарли Кауфман Актёры: Дэвид Тьюлис, Дженнифер Джейсон Ли

Дэвид Тьюлис, Дженнифер Джейсон Ли Дата выхода: 2015 год

2015 год Где смотреть: Kinopoisk, Kadikama.com

Нетипичная история любви от автора «Вечного сияния чистого разума» Чарли Кауфмана, поставленная по его пьесе. Писатель Майкл Стоун переживает кризис среднего возраста и несчастлив со своей семьёй, к тому же все люди выглядят для него одинаково — как мужчина с нудным монотонным голосом. Но однажды он встречает девушку Лизу, которая выглядит именно как девушка — потому она и аномальная. И их встреча меняет жизнь обоих.

Интересные факты:

«Аномализа» номинировалась на «Оскар» как лучший анимационный фильм.

Мультфильм является кукольным — как аллегория того, как главный герой видит окружающую обстановку.

Средства на проект собирали краудфандингом, через площадку kickstarter.

Фильм планировалось сделать короче — длительностью всего 40 минут.

Авторы Андрей Соколов