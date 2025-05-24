Топ-10 лучших мультфильмов для взрослых: от магии «Унесённых призраками» до странной реальности «Аномализы»
Мультипликация для взрослых — отдельный жанр, который может позволить себе быть где-то жёстким, а где-то циничным, освещать насущные проблемы с юмором. Life.ru подобрал для вас самые крутые мультфильмы для взрослых с высоким рейтингом.
«Унесённые призраками» — один из мировых анимационных шедевров. Обложка © «Унесённые призраками» (2001), режиссёр Хаяо Миядзаки, сценарист Хаяо Миядзаки / Kinopoisk
1912 год. На экранах — интриги, измены и кровавые разборки. Нет, это не новый немой триллер, а первый в мире мультфильм для взрослых — «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» Владислава Старевича, где насекомые пародировали драму из средневековой жизни. Да-да, мультфильмы для взрослых старше диснеевских поющих гномов! Но если Старевич развлекал публику жуками в камзолах, то сегодня полнометражная анимация для взрослой аудитории — это зеркало, в котором отражаются наши страхи, травмы и экзистенциальные кризисы.
Взрослые мультфильмы балансируют между жанрами: фильм «Акира» — между киберпанком и антиутопией, «Истинная грусть» — между триллером и экзистенциальной дилеммой. Здесь можно найти психоделическую сатиру фильма «Тяжёлый металл» с её космическим абсурдом и философскую глубину пластилинового мультика «Мэри и Макс». Даже супергеройские сюжеты, вроде ленты «Человек-паук: Через вселенные», взрывают шаблоны, превращая комиксы в визуальную симфонию для тех, кто вырос на графических романах.
Почему многие взрослые фанатеют от мультипликации? Потому что анимация — это свобода художественного высказывания. Свобода показать войну через сюрреалистичные кошмары, а социальные язвы — в чёрно-белых контурах граффити. Свобода говорить о смерти или о любви — не скатываясь в сентиментальность. Здесь нет ограничений: можно нарисовать апокалипсис в «джазовом» стиле или превратить пластилин в метафору человеческих отношений.
Взрослая анимация не боится быть неудобной. Она высмеивает нашу реальность, как «Фантастическая планета» с её аллегориями расизма, или бьёт по нервам, как «Коралина в стране кошмаров» с её детскими страхами. Это кино для тех, кто ищет не побег от реальности, а её гиперболизированное отражение — с метафорами вместо морали и вопросами вместо ответов.
От Старевича с его жуками-аристократами до психоделических кошмаров Сатоси Кона — взрослая анимация доказала: мультфильмы могут быть не глупее, а часто и мудрее «серьёзного» кино. Потому что иногда только рисованные миры способны показать, как выглядит наша реальность — без прикрас, но всегда с долей магии.
Подборка лучших мультфильмов для взрослых: от классики до психоделики
1. «Унесённые призраками» (Sen to Chihiro no kamikakushi)
Мультфильм «Унесённые призраками» — одна из самых знаменитых аниме-работ. Фото © «Унесённые призраками» (2001), режиссёр Хаяо Миядзаки, сценарист Хаяо Миядзаки / Kinopoisk
Легендарный шедевр Хаяо Миядзаки, где баня для духов становится метафорой взросления.
- Жанры: аниме, мультфильм, фэнтези, приключения, семейный
- Страна: Япония
- Режиссёр: Хаяо Миядзаки
- Сценарий: Хаяо Миядзаки
- Актёры: Руми Хиираги, Мию Ирино, Мари Нацуки, Такаси Наито, Ясуко Савагути, Тацуя Гасюин, Рюносукэ Камики, Юми Тамаи, Ё Оидзуми, Коба Хаяси и другие
- Дата выхода: 20 июля 2001 года
- Где смотреть: hd.kinopoisk.ru, okko.tv, premier.one
Десятилетняя Тихиро вместе с родителями попадает прямиком в мир духов. Пока мама с папой уплетают заколдованные яства и превращаются в хрюкающий укор её совести, девочке приходится торговаться с речными драконами, мыть полы для капризной колдуньи Юбабы и не забывать собственное имя — ведь в этом отеле для призраков даже память имеет ценник. Сюрреалистичный квест о взрослении, где спасти родителей можно, только пройдя множество испытаний.
Интересные факты:
- «Унесённые призраками» — первое аниме, получившее «Оскар». В 2003 году мультфильм получил премию в номинации «Лучший анимационный фильм».
- Это один из самых кассовых фильмов в Японии, собравший 30 миллиардов иен (примерно 208 миллионов долларов), в японском кинопрокате обошедший даже «Титаник».
- Визуальный мир фильма создан по образу городка Джуифен на Тайване. Его узкие многолюдные улочки и заброшенный парк развлечений вдохновили Миядзаки на создание начальных сцен фильма, а купальня была нарисована по образу публичных бань, которые режиссёр посещал ещё в молодости.
2. «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» (Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Ressha-hen)
Анимационный боевик «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный». Фото © «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» (2020), режиссёр Харуо Сотодзаки, сценарист Коёхару Готогэ / Kinoposk
Визуальный шедевр, где герои сражаются с демоном, погружающим их в сны о потерянном счастье.
- Жанры: аниме, мультфильм, боевик, фэнтези
- Страна: Япония
- Режиссёр: Харуо Сотодзаки
- Сценарий: Коёхару Готогэ
- Актёры: Нацуки Ханаэ, Ёсицугу Мацуока, Сатоси Хино, Дзюнъя Эноки, Хиро Симоно, Томокадзу Сэки, Акари Кито, Саори Хаями, Даисукэ Хиракава, Каэдэ Хондо и другие
- Дата выхода: 16 октября 2020 года
- Где смотреть: premier.one, okko.tv
Фильм основан на сюжетной арке «Поезд «Бесконечный» из серии манги «Истребитель демонов». После трагедии с родителями и сестрой Тандзиро Камадо поклялся отомстить кровью за кровь и объявил себя охотником, истребляющим нечисть. Его новая миссия связана с поездом-призраком «Бесконечный», в котором исчезают пассажиры, а демон Энму подменяет реальность сладкими кошмарами. Битва с нечистью превращаются в гонку со временем: убить врага до того, как вагоны рухнут в пропасть. Но главный враг здесь — не когти и клыки, а собственные страхи, которые Энму вшивает в подсознание. Удастся ли Тандзиро спасти сестру, чья человеческая сущность тает быстрее, чем рельсы под колёсами призрачного поезда?
Интересные факты:
- Фильм побил несколько рекордов кассовых сборов, обойдя даже «Унесённых призраками». Он стал самым кассовым аниме-фильмом в истории, а также самым кассовым фильмом в Японии.
- Проект получил множество наград, в том числе 44-ю премию Японской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм года», а также премию Hochi Film Award в категории «Лучший анимационный фильм».
3. «Король Лев» (The Lion King)
«Король Лев» — ремейк знаменитого мультфильма 1994 года. Фото © «Король Лев» (2019), режиссёр Джон Фавро, сценаристы Джефф Натансон, Ирен Меччи, Джонатан Робертс и др. / Kinopoisk
Шекспировские страсти в саванне, где львёнок учится править миром и не рыдать над прошлым.
- Жанры: мультфильм, мюзикл, фэнтези, драма, приключения, семейный
- Страна: США, Великобритания, Кения
- Режиссёр: Джон Фавро
- Сценарий: Джефф Натансон, Ирен Меччи, Джонатан Робертс, Линда Вулвертон
- Актёры: Джеймс Эрл Джонс, Дональд Гловер, Чиветель Эджиофор, Джон Оливер, Джон Кани, Элфри Вудард, Джейдон Маккрэри, Шахади Райт Джозеф, Пенни Джонсон, Кигэн-Майкл Ки и другие
- Дата выхода: 9 июля 2019 года
- Где смотреть: hd.kinopoisk.ru, okko.tv
Ремейк культового мультфильма 1994 года. У Муфасы, короля саванны, рождается наследник Симба. Но вместо сказочного детства львёнок получает интриги дяди Шрама, мечтающего о власти. После «несчастного случая» у обрыва (спасибо, дядя!) Симба отправляется в вынужденное путешествие по саванне с хипстерской командой: сурикатом-философом и бородавочником, проповедующим принцип «Хакуна Матата». Закалившись в разнообразных испытаниях, Симба возвращается, чтобы отвоевать своё законное место в «Круге жизни».
Интересные факты:
- Сначала фильм предполагалось назвать «Король Джунглей», однако действие разворачивается не в джунглях, а в саванне, поэтому название пришлось изменить.
- Ландшафт земель львиного прайда был срисован с различных пейзажей Кении.
- Имена многих персонажей имеют чёткое значение. Например, Симба — это «лев» на суахили, Рафики — «друг», Пумба — «простак», а Сараби — «мираж».
- Анимация сцены с антилопами гну заняла три года: пришлось даже создать новую компьютерную программу, чтобы антилопы не перекрывали друг друга во время бега.
- Песня «Круг жизни» стала трейлером к фильму: когда режиссёры её услышали, они заменили первоначальный диалог, открывавший фильм, на песню и сделали её трейлером.
- «Король Лев» — самая кассовая анимация, нарисованная от руки. По итогам 1994 года мультфильм занял первую позицию по кассовым сборам.
4. «Акира» (Akira)
Постапокалиптический киберпанк «Акира». Фото © «Акира» (1987), режиссёр Кацухиро Отомо, сценаристы Идзо Хасимото, Кацухиро Отомо / Kinopoisk
Киберпанк-манифест, который взорвал мозг зрителей неоном и философией власти.
- Жанры: аниме, мультфильм, фантастика, боевик, триллер, детектив
- Страна: Япония
- Режиссёр: Кацухиро Отомо
- Сценарий: Идзо Хасимото, Кацухиро Отомо
- Актёры: Мицуо Ивата, Нодзому Сасаки, Мами Кояма, Тэссё Гэнда, Хироси Отакэ, Коити Китамура, Митихиро Икэмидзу, Юрико Футидзаки, Масааки Окура, Таро Аракава и другие
- Дата выхода: 16 июля 1988 года
- Где смотреть: v1.animego.bz, zonafilm.ru, yummy-anime.ru
На руинах Токио, уничтоженного в ходе третьей мировой, вырос Нью-Токио — город-антиутопия со всеми прелестями авторитаризма. Правительство душит инакомыслие танками, а военные лаборатории под руководством полковника Сикисимы проводят парапсихологические опыты над подростками для разработки совершенного вида оружия. Но когда секта фанатиков начинает поклоняться загадочному «Акире», Сикисима понимает: его эксперименты вышли из-под контроля. Теперь мир балансирует между кровавым бунтом, культом апокалипсиса и собственным прошлым, которое, как ядерная вспышка, готово сжечь всё дотла.
Интересные факты:
- В мультфильме впервые был использован метод полной анимации. В секунду перед глазами зрителя мелькали не 8–12 кадров, как раньше, а 24.
- В фильме использовали рекордные 327 цветов, 50 из которых разработали специально для ленты, например красный акировый — цвет байка и костюма Канэды.
- Саундтрек мультфильма вдохновлён традиционной индонезийской музыкой.
- Озвучка «Акиры» была нетрадиционной: сначала записывали голоса актёров, а уже потом рисовали рты героев аниме, чтобы синхронизация была как можно более точной.
5. «Человек-паук: Через вселенные» (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
Новый мультфильм про Человека-Паука — целая мультивселенная. Фото © «Человек-паук: Через вселенные» (2018), режиссёры Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман, сценаристы Родни Ротман, Фил Лорд / Kinopoisk
Визуальный взрыв, смешавший комиксы и граффити, чтобы доказать: любой может надеть маску супергероя.
- Жанры: мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный
- Страна: Канада, США
- Режиссёры: Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман
- Сценарий: Родни Ротман, Фил Лорд
- Актёры: Шамеик Мур, Джейк Джонсон, Хейли Стайнфелд, Махершала Али, Брайан Тайри Генри, Лили Томлин, Луна Лорен Велес, Зои Кравиц, Джон Малейни, Кимико Гленн и другие
- Дата выхода: 13 декабря 2018 года
- Где смотреть: hd.kinopoisk.ru, okko.tv, premier.one, start.ru, kion.ru
Американский анимационный супергеройский фильм, основанный на персонаже Marvel Comics Майлзе Моралесе. Мы думали, что знаем Питера Паркера: он спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Пока гигантский коллайдер не стёр границы между мирами и не запустил мультивселенский ад: теперь Паучки-панки, Паучихи в кроссовках и даже Паук-свинка из параллельных вселенных сбиваются в стаю, чтобы дать отпор врагу, который безжалостно расправляется с реальностью. Однажды им придётся действовать вместе, чтобы победить.
Интересные факты:
- Для создания эффекта комикса аниматоры отказались от размытия в движении для того, чтобы добиться «хрустящей» картинки.
- В мультфильме много отсылок к трилогии «Человек-паук» от Сэма Рэйми.
- В фильме много раз упоминается роман «Большие надежды» Чарльза Диккенса. Его задают прочитать Майлзу в школе, позже он пишет изменённое название книги («Никаких надежд») в виде граффити в тоннеле.
- В фильме много раз мелькает число 42. Это номер Джеки Робинсона, первого афроамериканца, попавшего в главную бейсбольную лигу США.
6. «Принцесса Мононоке» (Mononoke-hime)
«Принцесса Мононоке» — ещё одна не менее легендарная работа Миядзаки. Фото © «Принцесса Мононоке» (1997), режиссёр Хаяо Миядзаки, сценарист Хаяо Миядзаки / Kinopoisk
Экологическая эпопея, где люди и боги-звери воюют за лес, а зрители — за салфетки.
- Жанры: аниме, мультфильм, фэнтези, боевик, драма, приключения
- Страна: Япония
- Режиссёр: Хаяо Миядзаки
- Сценарий: Хаяо Миядзаки
- Актёры: Ёдзи Мацуда, Юрико Исида, Цунэхико Камидзё, Юко Танака, Мицуко Мори, Каору Кобаяси, Масахико Нисимура, Акихиро Мива, Хисая Морисигэ, Суми Симамото и другие
- Дата выхода: 12 июля 1997
- Где смотреть: kion.ru, wink.ru, okko.tv, premier.one
Действие происходит в Японии периода Муромати, когда появилось первое огнестрельное оружие. Принц Аситака, проклятый за убийство древнего вепря, отправляется на поиски исцеления в далёкие земли. Там он обнаруживает войну: люди во главе с железной правительницей Эбоси уничтожают священный лес, а духи природы, ведомые принцессой Мононоке — девушкой, выросшей среди волков, яростно защищают свои земли. Аситака, ставший невольным свидетелем этой битвы, пытается найти баланс между человеческим прогрессом и вечной мудростью леса, где каждое дерево дышит, а боги принимают облик зверей. Его выбор определит, останется ли мир людей и духов разделённым пропастью или обретёт хрупкий шанс на единство.
Интересные факты:
- В основу сюжета легла однотомная манга Миядзаки «Путешествие Сюны» (1983).
- Миядзаки лично утверждал каждый из 144 тысяч кадров, примерно 80 тысяч из них режиссёр редактировал сам.
- Имя главной героини — Сан — означает «три». Это имя дал ей волчий дух Моро, который её воспитывал.
- Слово «мононоке», которым называют Сан, — старое понятие японской мифологии. Переводится примерно как «некий дух».
- Пейзажи Священного леса, в котором разворачивается основное действие, срисованы с девственной природы острова Якусима.
- Чтобы выразить несогласие с попытками сократить американское издание фильма, Миядзаки прислал компании Disney окровавленный меч с запиской «Не резать».
7. «Мэри и Макс» (Mary and Max)
Пластилиновый мультфильм «Мэри и Макс» — трогательная история дружбы. Фото © «Мэри и Макс» (2009), режиссёр Адам Бенжамин Эллиот, сценарист Адам Бенжамин Эллиот / Kinopoisk
Пластилиновая притча о дружбе маленькой австралийской девочки и нью-йоркского аутиста, где письма с печеньем и чулочными куклами становятся мостом через пропасть одиночества.
- Жанры: мультфильм, драма, комедия
- Страна: Австралия
- Режиссёр: Адам Бенжамин Эллиот
- Сценарий: Адам Бенжамин Эллиот
- Актёры: Кристофер Мэсси, Оливер Маркс, Дэйзи Кочер, Дэниэл Маркс, Хамиш Хьюз, Дэн Доэрти, Джули Форсайт, Mandy Mao, Эрик Бана, Патрик Маккейб и другие
- Дата выхода: 9 апреля 2009 года
- Где смотреть: premier.one, okko.tv, wink.ru
Две вселенные: пыльный пригород Мельбурна и бетонные джунгли Нью-Йорка. Между ними — 18 лет писем, в которых 8-летняя Мэри, прячущаяся от семейного хаоса в своих фантазиях, и 44-летний на момент действия Макс создают друг для друга мир из слов. Он — еврей-атеист, страдающий ожирением, аутизмом и синдромом Аспергера, она — девочка, чьи вопросы о любви и родинках в форме шоколадок становятся спасательным кругом. Их дружба — не история, ведущая к хеппи-энду, а рассказ о том, как одиночество можно разделить через океан, даже если твой единственный друг помещается в конверт с маркой.
Интересные факты:
- В основу сюжета легла реальная переписка Адама Эллиота с приятелем, страдающим синдромом Аспергера.
- Лента стала первым австралийским мультфильмом, сборы которого превысили миллион долларов.
- Одним из первых подарков Мэри Максу был маленький красный помпон, который он будет надевать поверх ермолки до конца фильма, за исключением того момента, когда они с Мэри ссорятся, когда она заканчивает колледж.
- На надгробной плите рядом с плитой соседки Макса можно разглядеть имя режиссёра картины — Адама Бенжамина Эллиота.
8. «Конец Евангелиона» (The End of Evangelion)
«Конец Евангелиона» — психологическая драма о взрослении во время катаклизмов. Фото © «Конец Евангелиона» (1997), режиссёры Хидэаки Анно, Кадзуя Цурумаки, сценарист Хидэаки Анно / Kinopoisk
Апокалиптическая психодрама, где экзистенциальный кризис героя сливается с крахом реальности, превращая битву биороботов и ангелов в аллегорию человеческого одиночества.
- Жанры: аниме, мультфильм, фантастика, боевик, драма
- Страна: Япония
- Режиссёры: Хидэаки Анно, Кадзуя Цурумаки
- Сценарий: Хидэаки Анно
- Актёры: Мэгуми Огата, Котоно Мицуиси, Мэгуми Хаясибара, Юко Миямура, Юрико Ямагути, Фумихико Татики, Мотому Киёкава, Такэхито Коясу, Мики Нагасава, Дзюнко Ивао и другие
- Дата выхода: 19 июля 1997 года
- Где смотреть: rutube.ru, v1.animego.bz
Аниме-фильм представляет альтернативную концовку сериала Neon Genesis Evangelion. Этот полнометражный фильм стал кульминацией саги, где человечество, пережившее глобальный катаклизм, продолжает отчаянную борьбу с таинственными и непостижимыми существами, известными как Ангелы. Единственная надежда человечества — гигантские биороботы, Евангелионы, управляемые исключительно одарёнными подростками. Начинаясь с динамичных и зрелищных баталий, характерных для аниме, история неожиданно делает резкий поворот, сосредоточившись на психологических и эмоциональных переживаниях персонажей. Каждый герой сталкивается со своими внутренними демонами, делая процесс взросления ещё более мучительным и реалистичным на фоне апокалиптических событий.
Интересные факты:
- Работа над фильмом началась ещё до окончания трансляции оригинального сериала.
- Для создания некоторых сцен использовали компьютерную графику, чтобы улучшить анимацию оригинального сериала.
- Режиссёр Хидэаки Анно говорит, что нет правильной или неправильной концовки, каждый финал — это вариант будущего.
9. «Истинная грусть» (Perfect Blue)
Название «Истинной грусти» на английском — «Чистая синева», что отсылает к небесному цвету. Фото © «Истинная грусть» (1998), режиссёр Сатоси Кон, сценаристы Садаюки Мураи, Рика Такахаси, Ёсикадзу Такэути / Kinopoisk
Сюрреалистичный психологический триллер о поп-идоле, чья реальность рассыпается на осколки галлюцинаций, фанатской одержимости и кровавых тайн.
- Жанры: аниме, мультфильм, триллер, драма
- Страна: Япония
- Режиссёр: Сатоси Кон
- Сценарий: Садаюки Мураи, Рика Такахаси, Ёсикадзу Такэути
- Актёры: Дзюнко Ивао, Рика Мацумото, Синпати Цудзи, Масааки Окура, Ёсукэ Акимото, Ёку Сиоя, Хидэюки Хори, Эми Синохара, Масаси Эбара, Киёюки Янада и другие
- Дата выхода: 28 февраля 1998 года
- Где смотреть: okko.tv, ivi.ru, azbukafilmov.com
Начинающая поп-звезда Мима Киригоэ стремится расширить свои горизонты, перейдя из музыкальной индустрии в мир телевизионных сериалов, где она надеется завоевать славу как актриса. Первоначально ей достаётся лишь небольшая эпизодическая роль, но вскоре сценаристы замечают её потенциал и переписывают сценарий, делая её центральным антагонистом — психически неуравновешенной жертвой изнасилования. По мере того как Мима всё глубже вживается в свой новый — тёмный — образ, «загрязняя» свой прежде безупречный имидж, вокруг неё начинают происходить загадочные убийства. Постепенно теряя чувство реальности, Мима начинает подозревать, что её персонаж не только совершает ужасные преступления на экране, но и что-то подобное происходит в её реальной жизни, стирая грань между вымыслом и действительностью.
Интересные факты:
- Сначала картина планировалась как художественный видеосериал, однако продюсерская компания пострадала во время землетрясения в Кобе в 1995 году и средств хватило только на выпущенный в 1997 году полнометражный мультфильм.
- Сцена кричащей девушки, находящейся в ванне под водой, была скопирована в фильме «Реквием по мечте» (2000). Даррен Аронофски выкупил права на мультфильм для того, чтобы использовать в своём произведении эту сцену.
- Фильм затрагивает тему киберсталкинга: героине приходится освоить Интернет и найти сайт, где неизвестный преступник ведёт дневник от её имени, демонстрируя знание мельчайших подробностей её жизни.
10. «Аномализа» (Anomalisa)
Фантасмагорическая зарисовка о странности жизни и окружающих людей.
«Аномализа» — анимационный манифест странности мира. Фото © «Аномализа» (2015), режиссёры Дьюк Джонсон, Чарли Кауфман, сценарист Чарли Кауфман / Kinopoisk
- Жанры: мультфильм, комедийная драма
- Страна: США
- Режиссёры: Чарли Кауфман, Дьюк Джонсон
- Сценарий: Чарли Кауфман
- Актёры: Дэвид Тьюлис, Дженнифер Джейсон Ли
- Дата выхода: 2015 год
- Где смотреть: Kinopoisk, Kadikama.com
Нетипичная история любви от автора «Вечного сияния чистого разума» Чарли Кауфмана, поставленная по его пьесе. Писатель Майкл Стоун переживает кризис среднего возраста и несчастлив со своей семьёй, к тому же все люди выглядят для него одинаково — как мужчина с нудным монотонным голосом. Но однажды он встречает девушку Лизу, которая выглядит именно как девушка — потому она и аномальная. И их встреча меняет жизнь обоих.
Интересные факты:
- «Аномализа» номинировалась на «Оскар» как лучший анимационный фильм.
- Мультфильм является кукольным — как аллегория того, как главный герой видит окружающую обстановку.
- Средства на проект собирали краудфандингом, через площадку kickstarter.
- Фильм планировалось сделать короче — длительностью всего 40 минут.