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26 мая, 18:42

В Петербурге обнаружили чайку, прилетевшую аж из самого Лондона

В петербургском ЦПКиО обнаружили чайку из Лондона

Чайка-англичанка. Обложка © Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo

Чайка-англичанка. Обложка © Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo

На Елагином острове нашли чайку, которая прилетела из Лондона. Это удалось установить по кольцу на её лапе: оказалось, что всего полгода назад она жила в одном из лондонских парков, сообщает интернет-издание Санкт-Петербург online.

Как птица оказалась в Санкт-Петербурге, неизвестно. Однако орнитологи не исключают, что перелёт мог произойти во время сезонной миграции.

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Ранне экологи призывали подкармливать пернатых, особенно в городских парках. По словам специалиста Ильи Рыбальченко, птицам можно предлагать овёс, геркулес, семечки, а синицам — несолёное сало.

Милена Скрипальщикова
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