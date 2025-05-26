В Петербурге обнаружили чайку, прилетевшую аж из самого Лондона
В петербургском ЦПКиО обнаружили чайку из Лондона
Чайка-англичанка. Обложка © Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo
На Елагином острове нашли чайку, которая прилетела из Лондона. Это удалось установить по кольцу на её лапе: оказалось, что всего полгода назад она жила в одном из лондонских парков, сообщает интернет-издание Санкт-Петербург online.
Как птица оказалась в Санкт-Петербурге, неизвестно. Однако орнитологи не исключают, что перелёт мог произойти во время сезонной миграции.
Ранне экологи призывали подкармливать пернатых, особенно в городских парках. По словам специалиста Ильи Рыбальченко, птицам можно предлагать овёс, геркулес, семечки, а синицам — несолёное сало.