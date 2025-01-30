Птица высокого полёта: В Дворцовый парк Гатчины пожаловал бургомистр

В Дворцовый парк Гатчины пожаловала птица высокого полёта, буквально бургомистр, правда пернатый. Так учёные называют большую полярную чайку, которая считается большой редкостью для Ленинградской области. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

«До конца XX века его у нас видели лишь несколько раз. Только с 2017 года бургомистр с заметной периодичностью стал появляться именно здесь — на Белом озере Дворцового парка Гатчины», — отметил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».