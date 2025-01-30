Птица высокого полёта: В Дворцовый парк Гатчины пожаловал бургомистр
Биолог Глазков: В Гатчине заметили большую полярную чайку
В Дворцовый парк Гатчины пожаловала птица высокого полёта, буквально бургомистр, правда пернатый. Так учёные называют большую полярную чайку, которая считается большой редкостью для Ленинградской области. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.
«До конца XX века его у нас видели лишь несколько раз. Только с 2017 года бургомистр с заметной периодичностью стал появляться именно здесь — на Белом озере Дворцового парка Гатчины», — отметил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Эксперт подчеркнул, что размах крыльев бургомистра достигает 165 сантиметров, поэтому он считается одной из самых крупных чаек. Увидеть птицу можно на арктических побережьях России, вглубь материка она залетает довольно редко.
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