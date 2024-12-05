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5 декабря, 09:29

Утка-широконоска: В Петербурге заметили краснокнижную птицу с редким клювом

Краснокнижную утку-широконоску заметили в Петербурге

В Санкт-Петербурге заметили редкую для северных краёв утку с широким клювом. Из-за необычной формы носа она и получила название — широконоска. Примечательно, что клюв птицы примерно в два раза шире, чем у обычной кряквы, зато размеры тела у неё меньше.

Краснокнижную утку-широконоску заметили в Петербурге. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Как отметил биолог Павел Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург», отличить широконоску от кряквы можно и по окрасу. Так, у первой заметен ярко-зелёный участок оперения на крыле, тогда как у второй он синий. Кстати, необычная птица занесена в Красную книгу города.

«Широконоска — редкая для Северной столицы птица. Хотя несколько десятков пар этих уток даже гнездятся в мегаполисе, этот вид занесён в Красную книгу нашего города», — подчеркнул эксперт.

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А недавно в Петербурге заметили гостью с Дальнего Востока в «костюме китайского вельможи». Кроме того, жителей Северной столицы порадовал глухарь, вышедший из леса в поисках еды.

Обложка ©

Wikipedia / Andreas Trepte

Борис Эльфанд
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