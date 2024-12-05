Утка-широконоска: В Петербурге заметили краснокнижную птицу с редким клювом

В Санкт-Петербурге заметили редкую для северных краёв утку с широким клювом. Из-за необычной формы носа она и получила название — широконоска. Примечательно, что клюв птицы примерно в два раза шире, чем у обычной кряквы, зато размеры тела у неё меньше.

Краснокнижную утку-широконоску заметили в Петербурге. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Как отметил биолог Павел Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург», отличить широконоску от кряквы можно и по окрасу. Так, у первой заметен ярко-зелёный участок оперения на крыле, тогда как у второй он синий. Кстати, необычная птица занесена в Красную книгу города.