Утка-широконоска: В Петербурге заметили краснокнижную птицу с редким клювом
Краснокнижную утку-широконоску заметили в Петербурге
В Санкт-Петербурге заметили редкую для северных краёв утку с широким клювом. Из-за необычной формы носа она и получила название — широконоска. Примечательно, что клюв птицы примерно в два раза шире, чем у обычной кряквы, зато размеры тела у неё меньше.
Краснокнижную утку-широконоску заметили в Петербурге. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
Как отметил биолог Павел Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург», отличить широконоску от кряквы можно и по окрасу. Так, у первой заметен ярко-зелёный участок оперения на крыле, тогда как у второй он синий. Кстати, необычная птица занесена в Красную книгу города.
«Широконоска — редкая для Северной столицы птица. Хотя несколько десятков пар этих уток даже гнездятся в мегаполисе, этот вид занесён в Красную книгу нашего города», — подчеркнул эксперт.
А недавно в Петербурге заметили гостью с Дальнего Востока в «костюме китайского вельможи». Кроме того, жителей Северной столицы порадовал глухарь, вышедший из леса в поисках еды.