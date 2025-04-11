Борцы с насекомыми: Россиян призвали подкармливать птиц

Погодные аномалии в апреле создали серьёзные угрозы для птиц, вынувшихся с зимовки в столичный регион. Холод и снег погубили насекомых и фактически оставили пернатых без пищи, поэтому их обязательно нужно подкармливать, уверен эколог Илья Рыбальченко.

Он подчеркнул в беседе с радио Sputnik, что подкармливать птиц следует различными крупами. К примеру, пернатым нравятся овёс, геркулес, а также семечки подсолнечника. А вот синички предпочитают несолёное сало. Подружиться с птицами весной особенно важно дачникам, ведь летом они вернутся «сказать спасибо».

«Все дело в том, что, если вы в холодное время подкармливаете птиц, они приучаются к вашему участку и к вашей местности, тем самым начнут прилетать к вам и летом. А знаете, что случится летом? Все вредители, которые окажутся на ваших деревьях и кустарниках, будут благодарными птицами летом съедены», — отметил член Научного совета «Экология Москвы».