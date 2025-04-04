100-килограммовое чудище: Огромные когти древних птиц найдены в Антарктиде
Palaeontologia Electronica: В Антарктиде жили бегающие птицы с когтями в 8 см
Иллюстрация древней птицы. Обложка © Telegram / Kandinsky 3.1
Антарктиду около 50 миллионов лет назад населяли огромные хищные птицы, которые бегали, а не летали. Их когти длиной в восемь сантиметров обнаружили археологи на острове Сеймур, где сейчас обитают пингвины. Об удивительном открытии сообщает журнал Palaeontologia Electronica.
Предполагается, что эти птицы держали в страхе всё живое и были доминирующим видом на Антарктиде. Мощные когтистые лапы помогали пернатым развивать быструю скорость во время охоты, длина их тела составляла около двух метров, а вес достигал 100 кг. По мнению исследователей, останки птиц принадлежат представителю семейства фороракосовых. Это плотоядные птицы, которые классифицируются как кариамообразные.
«Это были крупные птицы с охотничьими навыками. Они обладали слабыми крыльями, но хорошо бегали, настигая добычу, а затем убивая её мощным клювом и когтями», — говорится в публикации. Там подчёркивается, что учёные сейчас изучают причины, по которым этот вид вымер.
Ранее сообщалось, что японские палеонтологи совершили открытие, обнаружив новый вид птерозавров из семейства аждархид, который получил название Nipponopterus mifunensis. Эта находка стала первым номинальным видом птерозавров, описанным на территории Японии.