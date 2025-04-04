100-килограммовое чудище: Огромные когти древних птиц найдены в Антарктиде

Антарктиду около 50 миллионов лет назад населяли огромные хищные птицы, которые бегали, а не летали. Их когти длиной в восемь сантиметров обнаружили археологи на острове Сеймур, где сейчас обитают пингвины. Об удивительном открытии сообщает журнал Palaeontologia Electronica.

Предполагается, что эти птицы держали в страхе всё живое и были доминирующим видом на Антарктиде. Мощные когтистые лапы помогали пернатым развивать быструю скорость во время охоты, длина их тела составляла около двух метров, а вес достигал 100 кг. По мнению исследователей, останки птиц принадлежат представителю семейства фороракосовых. Это плотоядные птицы, которые классифицируются как кариамообразные.

«Это были крупные птицы с охотничьими навыками. Они обладали слабыми крыльями, но хорошо бегали, настигая добычу, а затем убивая её мощным клювом и когтями», — говорится в публикации. Там подчёркивается, что учёные сейчас изучают причины, по которым этот вид вымер.