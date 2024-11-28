Японские палеонтологи обнаружили новый вид птерозавров возрастом 90 млн лет

Японские палеонтологи совершили значительное открытие, обнаружив новый вид птерозавров из семейства аждархид, который получил название Nipponopterus mifunensis. Эта находка стала первым номинальным видом птерозавров, описанным на территории Японии, и была опубликована в журнале Cretaceous Research.

Птерозавры — это древние летающие рептилии, которые появились около 210 миллионов лет назад и исчезли в конце мелового периода, примерно 65 миллионов лет назад. Они стали первыми позвоночными, которые освоили активный полёт. Особенность семейства аждархид, к которому относится Nipponopterus mifunensis, заключается в удлинённых шейных позвонках и широком распространении по всему миру в меловом периоде. Некоторые представители этого семейства, такие как Quetzalcoatlus northropi, достигали размаха крыльев до 10–11 метров и могли вырастать до высоты современного жирафа.

Новый вид был найден в верхнемеловых слоях на острове Кюсю, в районе дамбы Амагими, город Мифуне, префектура Кумамото. Учёные обнаружили часть шестого шейного позвонка Nipponopterus mifunensis в песчанике, что делает находку особенно ценной. Возраст окаменелости оценивается в 90 миллионов лет.

Хрупкость костей аждархидов обычно затрудняет их обнаружение, однако на этот раз учёным повезло. Открытие Nipponopterus mifunensis не только обогащает знания о разнообразии птерозавров, но и подчёркивает важность Японии как региона для изучения древних рептилий.

Новый вид демонстрирует характерные черты аждархид и имеет сходство с неназванным видом из Монголии, что может помочь в дальнейшем изучении эволюции и миграции этих древних рептилий. Таким образом, Nipponopterus mifunensis в Японии открывает новые горизонты для палеонтологов и предоставляет уникальную возможность изучать древние экосистемы и биогеографию птерозавров в Азии.