Древний гигант: Рекордно крупный скелет динозавра продали во Франции за 6 миллионов евро

На аукционе во Франции за шесть миллионов евро продали скелет 22-метрового травоядного динозавра, апатозавра. Сделка состоялась в субботу, сообщило Agence French Press со ссылкой на аукционные дома Collin du Bocage и Barbarossa.

Скелет был найден в 2018 году в американском штате Вайоминг, после чего его перевезли во Францию и реставрировали в течение двух лет. Согласно агентству, возраст динозавра составляет около 150 миллионов лет, при этом сохранилось до 80% его костей.

Покупателем стал анонимный коллекционер, который, по информации аукционных домов, планирует выставить уникальный экспонат в музее. В аукционном доме Barbarossa заявили, что это самый крупный динозавр, когда-либо проданный на аукционе.