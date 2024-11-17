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17 ноября, 01:36

Древний гигант: Рекордно крупный скелет динозавра продали во Франции за 6 миллионов евро

AFP: Скелет апатозавра продан на аукционе во Франции за 6 миллионов евро

Скелет апатозавтра в Музее естественной истории Карнеги. Обложка © flickr / tadekk

Скелет апатозавтра в Музее естественной истории Карнеги. Обложка © flickr / tadekk

На аукционе во Франции за шесть миллионов евро продали скелет 22-метрового травоядного динозавра, апатозавра. Сделка состоялась в субботу, сообщило Agence French Press со ссылкой на аукционные дома Collin du Bocage и Barbarossa.

Скелет был найден в 2018 году в американском штате Вайоминг, после чего его перевезли во Францию и реставрировали в течение двух лет. Согласно агентству, возраст динозавра составляет около 150 миллионов лет, при этом сохранилось до 80% его костей.

Покупателем стал анонимный коллекционер, который, по информации аукционных домов, планирует выставить уникальный экспонат в музее. В аукционном доме Barbarossa заявили, что это самый крупный динозавр, когда-либо проданный на аукционе.

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А в сентябре было найдено древнее животное, которое не удаётся классифицировать. Предполагаемый облик этого животного воссоздали по окаменелым костям большей части скелета. Оказалось, что это представитель ранее неизвестного науке вида.

Анатолий Цейко
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