Древний гигант: Рекордно крупный скелет динозавра продали во Франции за 6 миллионов евро
AFP: Скелет апатозавра продан на аукционе во Франции за 6 миллионов евро
Скелет апатозавтра в Музее естественной истории Карнеги. Обложка © flickr / tadekk
На аукционе во Франции за шесть миллионов евро продали скелет 22-метрового травоядного динозавра, апатозавра. Сделка состоялась в субботу, сообщило Agence French Press со ссылкой на аукционные дома Collin du Bocage и Barbarossa.
Скелет был найден в 2018 году в американском штате Вайоминг, после чего его перевезли во Францию и реставрировали в течение двух лет. Согласно агентству, возраст динозавра составляет около 150 миллионов лет, при этом сохранилось до 80% его костей.
Покупателем стал анонимный коллекционер, который, по информации аукционных домов, планирует выставить уникальный экспонат в музее. В аукционном доме Barbarossa заявили, что это самый крупный динозавр, когда-либо проданный на аукционе.
А в сентябре было найдено древнее животное, которое не удаётся классифицировать. Предполагаемый облик этого животного воссоздали по окаменелым костям большей части скелета. Оказалось, что это представитель ранее неизвестного науке вида.