Представители Деда Мороза признались, что он видел динозавров
В жизни русского Деда Мороза было много разных необычных случаев и впечатлений, о которых постоянно норовят разузнать маленькие получатели подарков. Представители доброго волшебника признались, что он имеет при себе волшебную палочку и даже видел динозавров, однако что именно подарил им, не раскрывается.
«То спросят, встречал ли Дед Мороз динозавров, то попытаются подловить: «А мы знаем, что ты не настоящий, тебя наша воспитательница изображала!», а то и вовсе спросят, может ли Дедушка наколдовать волшебную палочку, которая все желания исполняет», — сообщила пресс-служба Всероссийского Деда Мороза в беседе с ТАСС.
В итоге дедушка признался, что встречал диковинных динозавров и волшебная палочка имеется. Что касается колдовства, тут ошибка: колдуют колдуны, а Дед Мороз волшебник.
Недавно главный Дед Мороз страны отправился в своё традиционное новогоднее путешествие из Великого Устюга. Провожать доброго волшебника в путь пришли более тысячи детей и взрослых.
Life.ru / Kandinsky