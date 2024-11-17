Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 09:30

Представители Деда Мороза признались, что он видел динозавров

В жизни русского Деда Мороза было много разных необычных случаев и впечатлений, о которых постоянно норовят разузнать маленькие получатели подарков. Представители доброго волшебника признались, что он имеет при себе волшебную палочку и даже видел динозавров, однако что именно подарил им, не раскрывается.

«То спросят, встречал ли Дед Мороз динозавров, то попытаются подловить: «А мы знаем, что ты не настоящий, тебя наша воспитательница изображала!», а то и вовсе спросят, может ли Дедушка наколдовать волшебную палочку, которая все желания исполняет», — сообщила пресс-служба Всероссийского Деда Мороза в беседе с ТАСС.

В итоге дедушка признался, что встречал диковинных динозавров и волшебная палочка имеется. Что касается колдовства, тут ошибка: колдуют колдуны, а Дед Мороз волшебник.

Милонов хочет спасти россиян от визита «‎племянника Ганнибала» в шубе Деда Мороза на Новый год
Милонов хочет спасти россиян от визита «‎племянника Ганнибала» в шубе Деда Мороза на Новый год

Недавно главный Дед Мороз страны отправился в своё традиционное новогоднее путешествие из Великого Устюга. Провожать доброго волшебника в путь пришли более тысячи детей и взрослых.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дед Мороз
  • Новый год
  • Интересное
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar