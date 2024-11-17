Представители Деда Мороза признались, что он видел динозавров

В жизни русского Деда Мороза было много разных необычных случаев и впечатлений, о которых постоянно норовят разузнать маленькие получатели подарков. Представители доброго волшебника признались, что он имеет при себе волшебную палочку и даже видел динозавров, однако что именно подарил им, не раскрывается.

«То спросят, встречал ли Дед Мороз динозавров, то попытаются подловить: «А мы знаем, что ты не настоящий, тебя наша воспитательница изображала!», а то и вовсе спросят, может ли Дедушка наколдовать волшебную палочку, которая все желания исполняет», — сообщила пресс-служба Всероссийского Деда Мороза в беседе с ТАСС.

В итоге дедушка признался, что встречал диковинных динозавров и волшебная палочка имеется. Что касается колдовства, тут ошибка: колдуют колдуны, а Дед Мороз волшебник.