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14 ноября, 09:45

Праздник к нам приходит: Поезд Деда Мороза отправился в традиционное новогоднее путешествие

Поезд Деда Мороза отправился в новогоднее путешествие из Великого Устюга

Фото © Telegram / Поезд Деда Мороза

Фото © Telegram / Поезд Деда Мороза

Сегодня, 14 ноября, главный Дед Мороз страны отправился в своё традиционное новогоднее путешествие из Великого Устюга. Провожать доброго волшебника на вокзал пришли более тысячи детей и взрослых.

Фото © Telegram / Поезд Деда Мороза

Фото © Telegram / Поезд Деда Мороза

В этом году волшебное путешествие начнется с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали в городе Тайшет — там, где начинается легендарный БАМ. Поезд прибудет туда 19 ноября в 9:50 и будет стоять до 18:00. Как известно, в этом году БАМ отмечает свой юбилей — 50 лет, поэтому Дед Мороз и Снегурочка приглашают всех в гости отметить двойной праздник. В расписании волшебного экспресса города Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера и европейской части России. Кроме того, нас зимнего волшебника ждут и новые маршруты: если погода позволит, он отправится даже на остров Сахалин.

Фото © Telegram / Поезд Деда Мороза

Фото © Telegram / Поезд Деда Мороза

Железнодорожники уже подготовили вагоны, где будут встречать гостей Дедушка Мороз и его помощники. Во главе поезда будет самый красивый паровоз серии П-36. В пути также примет участие редкий ретро-электровоз серии ВЛ-82м, которых осталось совсем немного в мире.

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С наступлением холодов и депутат Госдумы Виталий Милонов проникся темой новогодних праздников. Больше всего во всём этом его раздражает тема Дедов Морозов. Ранее парламентарий уже заявлял, что лучшим выбором является «Дед Мороз шеринг», поскольку в противном случае семья рискует пригласить «простого алкаша», прогадав с аниматором.

Алексей Берковиц
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