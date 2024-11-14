Праздник к нам приходит: Поезд Деда Мороза отправился в традиционное новогоднее путешествие

Сегодня, 14 ноября, главный Дед Мороз страны отправился в своё традиционное новогоднее путешествие из Великого Устюга. Провожать доброго волшебника на вокзал пришли более тысячи детей и взрослых.

В этом году волшебное путешествие начнется с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали в городе Тайшет — там, где начинается легендарный БАМ. Поезд прибудет туда 19 ноября в 9:50 и будет стоять до 18:00. Как известно, в этом году БАМ отмечает свой юбилей — 50 лет, поэтому Дед Мороз и Снегурочка приглашают всех в гости отметить двойной праздник. В расписании волшебного экспресса города Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера и европейской части России. Кроме того, нас зимнего волшебника ждут и новые маршруты: если погода позволит, он отправится даже на остров Сахалин.

Железнодорожники уже подготовили вагоны, где будут встречать гостей Дедушка Мороз и его помощники. Во главе поезда будет самый красивый паровоз серии П-36. В пути также примет участие редкий ретро-электровоз серии ВЛ-82м, которых осталось совсем немного в мире.