Археологи нашли хранилище артефактов возрастом 2 тысячи лет в Иудейской пустыне

Команда израильских археологов обнаружила древнюю пирамиду с различными артефактами, исследуя Иудейскую пустыню. Возраст некоторых из находок превышает 2 тысячи лет, сообщили в Израильском управлении древностей (IAA).

Учёные установили, что пирамида сложена из тщательно обработанных каменных блоков, вес каждого из которых достигает сотен килограммов. Её предназначение пока не установлено. Специалисты не исключают, что это памятник, величественная гробница или даже сторожевая башня. Внутри древнего сооружения археологи обнаружили настоящий клад: фрагменты папирусов с греческими текстами, изящные деревянные предметы, плетёные корзины, оружие, бронзовые монеты, разнообразные сосуды, образцы тканей и даже семена. Уникальный микроклимат Мёртвого моря позволил этим артефактам сохраниться в превосходном состоянии.





Исследователи полагают, что пирамиду возвели в эпоху ожесточённого противостояния между двумя могущественными империями — Птолемеями и Селевкидами. Птолемеи владели Египтом и Израилем, а Селевкиды — северными территориями. Кому именно принадлежала эта загадочная постройка, ещё предстоит выяснить.