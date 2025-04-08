Российские учёные нашли в кишечнике фазанов бактерии для антибиотиков

Российские учёные обнаружили в кишечнике фазанов полезные бактерии, которые производят природные антибиотики — бактериоцины. Находку собираются использовать в птицеводстве и сельском хозяйстве как альтернативу химическим препаратам, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).

Специалисты отметили, что баланс микрофлоры кишечника животных тоже имеет свойство нарушаться. В подобных случаях фермеры используют биопрепараты на основе полезных микроорганизмов. Учёные же предложили сделать источником этих бактерий кишечник птицы. Они изучили румынского и кавказского фазанов. В частности, доля бактерий отряда Pseudomonadales у фазана кавказского составила 93%, а у румынского – 55%. Вместе с тем в кишечнике птиц специалисты нашли представителей Bacillales (4% и 9% соответственно) и Lactobacillales (0,4% и 36,8% соответственно).

«Предыдущие исследования показали, что кишечная микрофлора фазанов характеризуется высоким разнообразием симбиотических бактерий, которые выполняют важные функции в пищеварении и обеспечивают защиту организма от патогенных микроорганизмов. Поэтому микрофлора этих птиц может стать источником ценных штаммов с пробиотическим потенциалом», — пояснили представители РНФ в беседе с РИА «Новости».

Значимость этого открытия заключается в подавлении этими веществами роста патогенных бактерий. По словам учёных, они не вызывают устойчивости, что открывает перспективы для их использования в птицеводстве вместо традиционных антибиотиков.

«Наше исследование позволило лучше понять разнообразие кишечной микрофлоры фазанов — птиц, популярных для разведения на фермах и в охотничьих хозяйствах. Более того, мы выделили чистые культуры лактобактерии, которые потенциально можно будет использовать в качестве пробиотиков для поддержания здоровья сельскохозяйственных животных», — подчеркнула руководитель проекта, профессор кафедры ветеринарной медицины РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева Альбина Лунева.