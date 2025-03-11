Тупеем с этой прикормки: Опыты на крысах доказали, что микропластик разрушает мозг

Микропластик способен ухудшить умственные способности человека, попадая в наш организм, уверены исследователи из ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» и Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. Учёные провели эксперимент на крысах и выяснили, что грызуны глупеют из-за этих частиц.

Микропластик разрушительно влияет на умственные способности крыс. Обложка © Наука в Сибири

Проблема микропластика, ставшая настоящей угрозой, существует во всём мире и в значительных масштабах. По оценкам специалистов, ежедневно в организм человека проникает такое количество пластика, которое достаточно для производства одной кредитной карты.

Исследователи решили провести эксперимент и извлекали микропластик из обычной бутылки, добавляя его в пищу растущим крысам и подсыпая порошок в хлебные шарики. Затем подопытные были помещены в лабиринт с контрольной группой здоровых сородичей. Их задача заключалась в том, чтобы найти и запомнить единственную настоящую норку.

Результаты показали, что крысы, получавшие микропластик, значительно хуже справлялись с задачей — у них наблюдались проблемы с кратковременной памятью и ориентацией в пространстве. В настоящее время учёные продолжают исследовать, сколько микропластика накапливается в организме и как он влияет на здоровье животных. Частицы, кстати, были также обнаружены даже в сердцах крыс.