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6 февраля, 11:55

«Никакой пластиковой ложки»: Академик опроверг новость о микропластике в мозге человека

Академик РАН Хохлов: Микропластик наносит человеку не больше вреда, чем пыль

Учёные поголовно совершают одну и ту же ошибку, занимаясь интерпретацией исследования о накоплении микропластика в человеческом мозге. С таким заявлением в телеграм-канале выступил академик РАН Алексей Хохлов.

Ранее в СМИ распространилась информация об исследовании, касающемся накопления микропластика в человеческом мозге. Однако интерпретация результатов, согласно которой к 2025 году в мозге современных людей накопится «микро-мусор» в объёме, равном целой ложке, оказалась ошибочной.

«По поводу «ложки в мозге» для начала стоит заметить: сами авторы несколько раз повторяют, что нет причинно-следственной связи между микропластиком и деменцией. Скорее наоборот — заболевание ведёт к проблемам мозговой ткани и нарушению механизмов её очистки, что способствует накоплению там инородных частиц. Так что спешу успокоить: никакой «пластиковой ложки» в наших головах нет», — заявил Хохлов.

Также специалист заверил, что частицы микропластика предоставляют такой же вред, как и микрочастицы древесины или бетона. Более того, человечество миллионы лет дышит пылью, однако катастрофических последствий данная ситуация всё ещё не повлекла.

Головная боль человечества. Где в наших телах накапливается микропластик
Головная боль человечества. Где в наших телах накапливается микропластик

Ранее сообщалось, что объём микропластика в мозгу человека вырос на 50% за 8 лет. К такому выводу якобы пришли учёные из Университета Нью-Мексико в США. Тем временем ещё одно недавнее исследование обнаружило мельчайшие полимерные частицы в закупоренных и воспалённых сонных артериях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jalisko

Мария Любицкая
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