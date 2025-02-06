«Никакой пластиковой ложки»: Академик опроверг новость о микропластике в мозге человека

Учёные поголовно совершают одну и ту же ошибку, занимаясь интерпретацией исследования о накоплении микропластика в человеческом мозге. С таким заявлением в телеграм-канале выступил академик РАН Алексей Хохлов.

Ранее в СМИ распространилась информация об исследовании, касающемся накопления микропластика в человеческом мозге. Однако интерпретация результатов, согласно которой к 2025 году в мозге современных людей накопится «микро-мусор» в объёме, равном целой ложке, оказалась ошибочной.

«По поводу «ложки в мозге» для начала стоит заметить: сами авторы несколько раз повторяют, что нет причинно-следственной связи между микропластиком и деменцией. Скорее наоборот — заболевание ведёт к проблемам мозговой ткани и нарушению механизмов её очистки, что способствует накоплению там инородных частиц. Так что спешу успокоить: никакой «пластиковой ложки» в наших головах нет», — заявил Хохлов.

Также специалист заверил, что частицы микропластика предоставляют такой же вред, как и микрочастицы древесины или бетона. Более того, человечество миллионы лет дышит пылью, однако катастрофических последствий данная ситуация всё ещё не повлекла.