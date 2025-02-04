Хватит на ложку: Объём микропластика в мозгу человека вырос на 50% за 8 лет

За восемь лет количество частиц микропластика в мозгу человека увеличилось на 50%. В органе мышления современного представителя социума может находиться столько синтетического материала, что его хватит для изготовления стандартной пластиковой ложки. Об этом сообщили учёные из Университета Нью-Мексико в США, материалы их исследований представлены в научном журнале Nature Medicine.

В ходе изучения специалисты взяли пробы и проанализировали образцы тканей головного мозга людей, скончавшихся в 1997–2013 годах, 2016 и 2024 годах. Лабораторные исследования показали, что количество микрочастиц пластика в мыслительном центре всего организма стабильно растёт из года в год. Самый активный прирост составил в период с 2016 по 2024 годы — он составил 50%.

Три четверти всех микрочастиц приходится на полиэтилен.

«Увиденная нами концентрация в мозгу обычного человека в возрасте 45–50 лет составляла 4800 мкг на 1 г, или 0,48% по весу»,— подчеркнул профессор фармацевтических наук Университета Нью-Мексико и соавтор исследования Мэтью Кэмпен.

Именно столько пластика нужно для изготовления одной пластиковой ложки. По мнению учёных, концентрация микрочастиц никак не коррелируется с полом, возрастом, росой, причиной смерти. Но по данным исследования, концентрация синтетического вещества в органе человека с деменцией примерно в 6 раз выше, чем у остальных.