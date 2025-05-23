Садко 2.0: Life нашёл мастера из Твери, который делает гусли в эпоху синтезаторов и ИИ Несмотря на наличие цифровых синтезаторов и нейросетей, в России всё ещё делают гусли. Это штучная работа, и в каждый инструмент вкладывают частичку души. Life.ru поговорил с Артёмом Колесниковым, гусельных дел мастером из Твери. 23 мая, 05:00 Гусли в 2025 году и правда производят в России. Обложка © VK / Гусли Колесникова А.А., Гусли Колесникова А.А.

В 2025 году существует множество способов сочинять музыку. Можно делать её на компьютере в специальных программах, можно научиться играть на сэмплерах, драм-машинах и синтезаторах, можно шуршать по ковру контактным микрофоном и записывать таким образом жанр «нойз». Можно, наконец, поиграть на таком древнем инструменте, как электрогитара. Но наш герой пошёл дальше: он делает древнейший русский инструмент, гусли. Играет на них сам и продаёт другим музыкантам. Знакомьтесь с Артёмом Колесниковым, гусельных дел мастером.

Артём Колесников — кто он?

Артём Колесников родом из Твери. Сейчас ему 32 года и работает он гусельных дел мастером. Звучит как профессия из прошлого, но Колесников действительно зарабатывает себе на жизнь созданием этих древних славянских музыкальных инструментов, которые также встречаются у чувашей под названием «кĕсле», у удмуртов под названием «крез» и у татар под названием «гюсле». В общем, у всех соседних народов были похожие дощечки со струнами, под аккомпанемент которых слепые старцы напевно рассказывали былины. В 2025 году осталось не так уж и много людей, кто всю жизнь положил на продолжение гусельной традиции. Одним из этих людей является Артём.

Почему именно гусли?

Только отзвуки родных струн могут дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Фото © VK / Гусли Колесникова А.А.

В России есть множество народных инструментов. Балалайка и аккордеон — популярная классика, хотя если быть точными, то появились они лишь в XIX веке. Древние славяне таких звуков ещё не знали. Дудка или её древнеславянская, чуть более громкая разновидность, жалейка, — славянская пастушеская классика, это действительно древний инструмент. Варган — им пользовались как славяне, так и народы Крайнего Севера. Нарс-юх — струнный щипковый инструмент оленеводов-хантов. Но почему Колесников выбрал именно гусли? Сам он говорит так:

Можно, конечно, ответить, что они мне нравятся своим звучанием. Но, думаю, это довольно примитивный ответ. Здесь всё явно намного глубже, а глубина, как по мне, не нуждается в словах. Артём Колесников Гусельных дел мастер

При этом процесс производства — трудоёмкий и долгий. Порой сама подготовка может занять неделю, а то и две. Поэтому Артём всегда закладывает на производство гуслей определённое время. Гусли — изделия штучные, и каждая ошибка может стоить очень дорого. Гусельных дел мастер полагается исключительно на чувства. «Идёт как идёт, полное доверие к жизни и её процессам. И я рад, что заказчики это понимают», — говорит он.

Как Артём Колесников пришёл к производству гуслей

Артём Колесников занимается темой гуслей около 10 лет, если не больше. Фото © VK / Гусли Колесникова А.А., Гусли Колесникова А.А.

Это может показаться шокирующим, но Колесников пришёл к увлечению русской культурой через брейк-данс. Это произошло ещё в 2011 году, тогда Артём учился на первом курсе политехнического института. Так он и познакомился с настоящей русской культурой, традиционными песнями, народными инструментами. Примерно тогда Артём впервые увидел настоящие гусли дома у чемпиона РФ по брейк-дансу Андрея Юшина, лидера команды All the most.

Я был в восхищении от аутентичных русских песен, подлинных историй о былом. Я впитывал всё как губка, у меня было ощущение, словно я пришёл домой, где тебе рады и любят. Сказать, что я был заворожён звучанием гуслей, — ничего не сказать. И себе я тогда уверенно сказал, что не знаю как, но моё будущее будет связано с ними и я буду их мастерить. Артём Колесников Гусельных дел мастер

Через полгода после этих событий Артём познакомился с Сергеем Горчаковым, мастером гусельного дела. Тот жил в деревне, но это не остановило Колесникова. Будущий мастер стал ездить к Горчакову, подружился с ним, перенял азы столярного дела и в 2012 году изготовил свои первые гусли. На вопрос, что связывает человека с гуслями в эпоху цифровых синтезаторов и нейросетей, Колесников отвечает просто: «Простота, единение и «общение» с живым материалом, из которого они изготавливаются. Ну и, разумеется, звук, эксперименты с которым я постоянно провожу. Ищу то самое, заветное, что будет нести свет и исцеление».

Самая лучшая работа мастера

Лучшие гусли Артёма Колесникова — это вольная реплика новгородских средневековых гуслей. Фото © VK / Гусли Колесникова А.А.

Своей лучшей работой Артём сейчас называет гусли, которые он изготовил на основе археологической находки. Это инструмент XIII века, который нашли в Новгороде. Вряд ли на них играл Садко, ведь он жил на сто лет раньше, но инструмент максимально близок к легендарному купцу и музыканту из новгородской былины. И творческая жилка мастера дала о себе знать: от исторических гуслей, по сути, осталась только форма. Но их всё равно заказывают чаще всего. Видимо, был создан общественный резонанс.

Это своего рода реплика, только со значительными изменениями. Здесь я сделал и большее количество струн, и полностью изменил эстетическую составляющую, добавил резьбу, привнеся в инструмент древний растительный орнамент, который решил закончить головой волка. Можно сказать, что в основном в древности я нахожу вдохновение, там я вижу силу, чистоту и выверенность, которую и стремлюсь явить в наш мир современных технологий. Всё же в то время люди ближе были к природе. Считаю, что без этой силы мы не сможем ощутить, что значит быть человеком. Артём Колесников Гусельных дел мастер

Для Артёма каждый инструмент — как ребёнок. Предпочтения могут меняться со временем, но все гусли мастер любит на самом деле одинаково. А в его «портфолио» есть и классические «кюсле», и экспериментальные работы в разных тональностях. Порой он делает удивительные инструменты с таким количеством струн, которое в Древней Руси просто невозможно было вообразить. Например, шлемовидные гусли «Рождение», которые мастер сделал для Алины Кропочевой.

Процесс производства гуслей: Сколько времени уходит, насколько это дорого

Артём утверждает, что каждая работа требует особой подготовки, поэтому в точности сказать время, нужное для создания конкретных гуслей, невозможно. Фото © VK / Гусли Колесникова А.А.

Свои любимые гусли Артём делает где-то два или три месяца. Процесс может затянуться, если сам мастер и резчики, с которыми он работает, оказываются загружены заказами. А более простые модели, представленные в его мастерской, можно произвести быстрее: это полтора или два месяца. В среднем гусли мастера стоят 15–40 тысяч рублей. Но за самую дорогую работу ему заплатили 300 тысяч.

А кто клиенты? Что за люди покупают гусли в 2025 году?

Артём говорит, что коллекционеров среди клиентов немного. Фото © VK / Гусли Колесникова А.А.

К клиентам у Артёма Колесникова, как у настоящего мастера, отношение особое. Каждый инструмент — произведение искусства. Коллекционеров у Артёма практически не бывает: он смог вспомнить только одного такого заказчика. В основном это люди, влюблённые в русскую культуру и русскую музыку, те, кому становится легко на душе, как только они услышат звук древнего русского инструмента.

Это какие-то удивительные и в основе своей глубокие, мыслящие люди, про таких можно сказать «с ним есть о чём помолчать». С какими-то я очень сильно сближаюсь, и мы становимся друзьями. С какими-то мы в приятной тишине создаём очередной гусельный венец. Отмечу, что создаём именно мы, так как сила намерения и положительный настрой заказчика оказывает очень весомый вклад в основу нашего взаимодействия. Артём Колесников Гусельных дел мастер

Алина Кропочева, гуслярша из Москвы, как раз из таких. Для неё Артём изготовил беспрецедентный инструмент на 23 струны. На её гуслях выполнена резная композиция, изображающая кельтское древо жизни. «Заказы чаще всего на основе представленных моделей в моей мастерской, с небольшими дополнениями или изменениями, будь то иное резонаторное отверстие, тональность или древесина, из которой будет изготовлен инструмент», — рассказывает Артём. — «Я не знаю, как это происходит, но я могу считать внутренний мир пришедшего ко мне человека и явить его в гусельном образе. Так произошло с Алиной, посмотрите, на мой взгляд, они прекрасно друг другу подходят».

В каком настроении можно садиться за гусли

По мнению Артёма Колесникова, это весьма философский вопрос. С одной стороны, популярно мнение, что к такому сакральному инструменту, как гусли, нельзя прикасаться, если у вас не всё в порядке с эмоциональной сферой. «В разлаженном состоянии лучше не играть и не делать какое-либо действо. В целом в этом есть доля правды», — рассуждает Артём. И тут же добавляет: «Но бывает и наоборот: берёшь инструмент в руки в не самом лучшем состоянии и начинаешь наигрывать, как тут же происходит сонастройка, ты приходишь в себя, в так называемую гармонию, начинаешь пребывать в тихой радости, так же и с изготовлением. Поэтому работает и то, и то». В ходе разговора Life.ru и Артём пришли к выводу, что надо делать то, что велит сердце. А на вопрос, что бы сказали гусли о нашем времени, мастер отвечает следующее:

Будьте водой, землёй, солнцем и небом, будьте живым, честным, настоящим и преданным чистоте помыслов. Живите и радуйте! Артём Колесников Гусельных дел мастер

Всегда приятно пообщаться с людьми, которые любят своё дело и достигли в нём больших успехов. Гусли — это инструмент, поиграть на котором хотя бы раз в жизни должен каждый. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд: инструмент можно сделать в определённой тональности, и вы ни разу не ошибётесь в нотах, когда начнёте играть. В этом сила поистине народных инструментов. А ещё на Life.ru мы рассказывали о семи русских изобретениях, которые украли на Западе.