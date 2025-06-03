10 советских сериалов, которые затмят любой современный блокбастер и заставят вас забыть про Netflix

Пока весь мир помешался на корейских дорамах и американских супергеройских франшизах, мы решили напомнить о настоящих шедеврах отечественного кинематографа. Эти советские многосерийные фильмы создавали в то время, когда понятие «сериал» ещё не существовало, а телевизор был роскошью в каждой семье. Зато какие истории рассказывали! Никаких спецэффектов за миллионы долларов — только мастерская игра актёров, гениальные сценарии и та самая магия кино, которая держит зрителя у экрана от первых титров до последних.

Рейтинг советских многосерийников по версии IMDb — от хороших к гениальным

Мы в Life.ru составили рейтинг лучших советских многосерийных картин, расположив их от хороших к гениальным по рейтингу IMDb. В конце списка вас ждут настоящие шедевры с максимальными оценками — читайте до конца, чтобы узнать, какой советский сериал получил высшую оценку зрителей всего мира!

10. «Вечный зов», 1973–1983 годы

Топ советских многосерийных фильмов с самыми высокими рейтингами. Фото © Wikipedia / Мосфильм

Жанр: Драма Длительность: 19 эпизодов IMDb: 7,8 Сюжет рассказывает историю семьи Савельевых из сибирского села, чья судьба неразрывно связана с главными событиями в России с начала XX века до шестидесятых годов. Этот девятнадцатисерийный эпос основан на одноимённом романе Анатолия Иванова и стал одним из самых масштабных проектов советского телевидения. Интересный факт: среди материалов этого произведения потом распространился «План Даллеса», который оказался мистификацией и представлял собой почти дословную цитату из книги Иванова.

9. «Щит и меч», 1968 год

Лучшие советские сериалы, которые получили максимальные оценки критиков. Фото © Wikipedia / Борис Семёнович Рудин

Жанр: Драма, военный Длительность: 4 эпизода IMDb: 7,8 Советский разведчик Александр Белов в 1940 году выезжает в Германию под фальшивым именем и за несколько лет достигает неплохих высот на службе в абвере. Переведённый в Берлин, он получает доступ к важной секретной информации. Этот четырёхсерийный мини-сериал можно назвать предшественником «Семнадцати мгновений весны». Из-за успеха последнего его немного подзабыли, но отличные актёры и захватывающий сюжет делают эту киноисторию обязательной для просмотра.

8. «Россия молодая», 1981–1982 годы

Советские фильмы с рейтингом выше 8 баллов на международных сайтах. Фото © Wikipedia

Жанр: Исторический, драма Длительность: 9 эпизодов IMDb: 7,9 Мини-сериал по роману Юрия Германа рассказывает о России времён Петра Первого, сосредоточившись на трёх главных персонажах: капитане-командоре Сильвестре Иевлеве, поручике таможенного войска Афанасии Крыкове и кормщике-поморе Иване Рябове. Они участвуют в строительстве российского флота, справляясь с жадностью и ленью чиновников, а потом помогают спасти страну от нападения шведов. Хотя история посвящена другим героям, многим зрителям особенно полюбился эмоциональный Пётр Первый в исполнении Дмитрия Золотухина.

7. «Тени исчезают в полдень», 1970–1971 годы

Классика СССР: кинорейтинг самых популярных сериалов той эпохи. Фото © Кадр из фильма «Тени исчезают в полдень», режиссёр Владимир Краснопольский, Валерий Усков, сценарист Арнольд Витоль, Анатолий Иванов / Kinopoisk

Жанр: Драма Длительность: 7 эпизодов IMDb: 7,9 В небольшой таёжной деревне Зелёный Дол разворачиваются те же страсти, что сотрясают всю огромную страну: гражданская война, модернизация, выборы в Верховный Совет и лишения Великой Отечественной войны. Изначально проект показывали в сокращённом варианте из четырёх серий, а в конце девяностых канал ОРТ разделил части на более короткие эпизоды и выпустил новую отреставрированную версию из 10 эпизодов.

6. «Д'Артаньян и три мушкетёра», 1978 год

Культовые советские многосерийники, признанные шедеврами мирового кинематографа. Фото © Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарист Марк Розовский, Александр Дюма / Kinopoisk

Жанр: Исторический, приключения, музыкальный Длительность: 3 эпизода IMDb: 8,0 Трёхсерийная советская экранизация книги Александра Дюма рассказывает о бедном, но гордом гасконце д'Артаньяне, который прибывает в Париж, желая вступить в ряды мушкетёров короля. Ему предстоит найти верных друзей и противостоять подлым врагам, а также ввязаться в интриги, от которых зависит судьба всей Франции. Авторы экранизации сильно изменили сюжет оригинала, сгладив провокационные темы Дюма, но отличные актёры, песни и динамичный сюжет очень полюбились зрителям. После первого фильма вышли «Мушкетёры двадцать лет спустя», «Тайны королевы Анны» и «Возвращение мушкетёров», но каждый следующий фильм принимали хуже предыдущего.

5. «В поисках капитана Гранта», 1986 год

История советского телевидения через призму лучших сериалов времён СССР. Фото © Кадр из фильма «В поисках капитана Гранта», режиссёр Станислав Говорухин, сценарист Станислав Говорухин, Жюль Верн / Kinopoisk

Жанр: Приключения Длительность: 7 эпизодов IMDb: 8,3 Лорд Гленарван и его жена Элен во время морского круиза находят бутылку с письмом, в котором капитан Грант и двое матросов просят о помощи после крушения корабля «Британия». Гленарван и дети капитана отправляются в путешествие, пытаясь найти Гранта, но из координат им известна только широта. В эту многосерийную версию известной истории Жюля Верна авторы добавили линию, которая рассказывает об авторе книги «Дети капитана Гранта» и о том, как в его голове рождался сюжет романа.

4. «Гостья из будущего», 1985 год

Золотой фонд отечественного кино: топ сериалов для семейного просмотра. Фото © Кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссёр Павел Арсенов, сценарист

Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk

Жанр: Фантастика, приключения Длительность: 5 эпизодов IMDb: 8,3 Мальчик Коля из шестого класса обычной советской школы пошёл за кефиром и обнаружил машину времени, в будущем разрушил планы космических пиратов, которые хотели похитить прибор для чтения мыслей миелофон. Теперь злодеи ищут Колю, вернувшегося в прошлое, а за ними следует Алиса Селезнёва. Это самая известная и удачная экранизация детской фантастики Кира Булычёва с живыми актёрами. В 1987 году вышел полнометражный фильм «Лиловый шар» с Наташей Гусевой, а в 1988-м — «Остров ржавого генерала» с новой актрисой Катей Прижбиляк.

3. «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 1980–1986 годы

Советские телефильмы, которые до сих пор входят в мировые рейтинги. Фото © Кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», режиссёр Игорь Масленников, сценарист

Юлий Дунский, Валерий Фрид, Артур Конан Дойл / Kinopoisk

Жанр: Детективы, драма Длительность: 5 фильмов (11 эпизодов) IMDb: 8,7 Знаменитая экранизация произведений Артура Конан Дойла о великом сыщике Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне, которые расследуют самые запутанные дела — от нападения таинственной собаки Баскервилей до поимки злодея Мориарти. Проект выходил в формате телефильмов, каждый из которых состоял из двух или трёх серий. К последнему фильму «Двадцатый век начинается» актёры уже устали от проекта, а Василий Ливанов испортил отношения с режиссёром Масленниковым на долгие годы. Зрители очень любят именно советскую версию, считая её одной из самых каноничных экранизаций книг о Шерлоке Холмсе.

2. «Семнадцать мгновений весны», 1973 год

Легендарные многосерийные фильмы СССР, получившие признание во всём мире. Фото © Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Kinopoisk

Жанр: Драма, военный Длительность: 12 эпизодов IMDb: 8,9 Легендарный сериал о советском разведчике Максиме Исаеве, внедрённом в высшие круги нацистской Германии под именем штандартенфюрера СС Штирлица, который накануне поражения фашистов продолжает выполнять приказы центра. В 2009 году вышла отреставрированная цветная версия этого сериала, которую зрители восприняли неоднозначно: с одной стороны, картинка стала чётче, с другой стороны, при подгонке под формат 16:9 урезали высоту кадра и сократили часть сцен. Классическая чёрно-белая версия никуда не исчезла.

1. «Место встречи изменить нельзя», 1979 год

Советские сериалы с рейтингом 8 баллов и выше: список лучших многосерийников СССР. Фото © Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценарист Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер / Kinopoisk

Жанр: Криминал, драма, детектив Длительность: 5 эпизодов IMDb: 8,9 Отставной офицер разведки Владимир Шарапов после войны идёт служить в уголовный розыск под руководством капитана Жеглова и в первый же день сталкивается со всеми сложностями новой работы. Теперь Жеглов и Шарапов должны расследовать убийство Ларисы Груздевой и вычислить банду грабителей «Чёрная кошка». Партийное руководство не очень хотело видеть в такой истории Владимира Высоцкого из-за его не лучшей репутации, но авторы оригинальной книги «Эра милосердия» братья Вайнеры и режиссёр Станислав Говорухин были уверены в своём выборе. Для проб специально набрали актёров, которые проигрывали Высоцкому, и в итоге взяли именно его.