Так ещё не выступал: Хабенский рассказал о необычном актёрском опыте в новом фильме

В Москве завершились съёмки дебютного полнометражного фильма «Здесь был Юра» режиссёра Сергея Малкина, лауреата фестиваля «Короче». Главную роль в картине исполнил Константин Хабенский. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании «Вольга», съёмочный процесс проходил в атмосфере творческого сотрудничества и дружеской атмосферы.

Фильм основан на реальной истории из жизни режиссёра и рассказывает о трёх друзьях-музыкантах, неожиданно ставших опекунами дяди одного из них на десять дней. Хабенский, сыгравший немого персонажа дядю Юру, отметил, что такая роль стала для него новым актёрским опытом.

«В таком амплуа я ещё не выступал. Мне показалось интересным пойти в разведку внутреннего мира именно этого персонажа, человека, который пойдёт через весь фильм без слов», — приводит агентство комментарий артиста.

Актеры Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов и Александр Поршин, исполнившие роли членов панк-рок группы, специально для фильма создали музыкальный коллектив. Поршин, никогда прежде не игравший на ударных, прошел интенсивный курс обучения: разучивал партии, а дома постоянно стучал пальцами об стол.

Как подчеркнул Котрелёв, чей персонаж является alter ego режиссёра, съёмки проходили в атмосфере настоящей дружбы, что полностью соответствовало духу картины.