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3 июня, 11:14

Так ещё не выступал: Хабенский рассказал о необычном актёрском опыте в новом фильме

В Москве закончились съёмки фильма «Здесь был Юра» с Хабенским

Константин Хабенский. Обложка © VK / Константин Хабенский

Константин Хабенский. Обложка © VK / Константин Хабенский

В Москве завершились съёмки дебютного полнометражного фильма «Здесь был Юра» режиссёра Сергея Малкина, лауреата фестиваля «Короче». Главную роль в картине исполнил Константин Хабенский. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании «Вольга», съёмочный процесс проходил в атмосфере творческого сотрудничества и дружеской атмосферы.

Фильм основан на реальной истории из жизни режиссёра и рассказывает о трёх друзьях-музыкантах, неожиданно ставших опекунами дяди одного из них на десять дней. Хабенский, сыгравший немого персонажа дядю Юру, отметил, что такая роль стала для него новым актёрским опытом.

«В таком амплуа я ещё не выступал. Мне показалось интересным пойти в разведку внутреннего мира именно этого персонажа, человека, который пойдёт через весь фильм без слов»,приводит агентство комментарий артиста.

Актеры Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов и Александр Поршин, исполнившие роли членов панк-рок группы, специально для фильма создали музыкальный коллектив. Поршин, никогда прежде не игравший на ударных, прошел интенсивный курс обучения: разучивал партии, а дома постоянно стучал пальцами об стол.

Как подчеркнул Котрелёв, чей персонаж является alter ego режиссёра, съёмки проходили в атмосфере настоящей дружбы, что полностью соответствовало духу картины.

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А в мае в кинопрокат вышла российская военная драма «Группа крови». Фильм переносит зрителя в ноябрь 1943 года и повествует о нацистском лагере смерти для советских детей-сирот в Вырице Ленинградской области. Life.ru посмотрел картину и рассказал, какой она получилась.

Юрий Лысенко
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