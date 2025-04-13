Помощь — это не про цифры: Хабенский дал советы о том, как делать людям добро

После пандемии коронавируса россияне стали намного больше ценить взаимопомощь. Об этом на премии «Новое Радио AWARDS 2025» рассказали основатель фонда помощи, народный артист России Константин Хабенский и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов.

Константин Хабенский и Роман Емельянов про заботу о людях. Видео © Пятый канал, Фото © Пресс-служба «Нового радио»

«Добрый контент продвигается намного легче, чем, когда бы то ни было. И это началось, извините меня, наверное, с того самого момента, когда нас всех закрыли на ковидные каникулы. <…> В какой-то момент люди остановились в этом безумном, суетном беге, посмотрели вокруг себя и поняли, что нужно помогать друг дружке оставаться людьми», — приводит слова Хабенского Пятый канал.

Основатель благотворительного фонда дал практические советы тем, кто хочет присоединиться к волонтёрской деятельности. Он рекомендует сначала определиться с направлением помощи, затем найти надёжные организации через официальные источники. По опыту Хабенского, настоящие фонды всегда оперативно отвечают на запросы добровольцев — в течение трёх дней они готовы предложить конкретные варианты участия.

Роман Емельянов обратил внимание на важную роль СМИ в благотворительном процессе. По его словам, профессиональные журналисты должны не только рассказывать о добрых делах, но и помогать людям отличать настоящие инициативы от мошеннических схем. При этом оба эксперта сошлись во мнении, что мотивы благотворителя не так важны, как сам факт помощи. Даже если человек помогает ради хайпа, результат-то остаётся — кому-то стало лучше, пояснил актёр.

Особый акцент в беседе был сделан на ответственности перед теми, кому адресована помощь. Хабенский убеждён, что благотворительность не поддается формальной оценке и количественным измерениям. Помощь означает взятые на себя обязательства и речь идёт не про отчёты и цифры, а про человеческие отношения, добавил Хабенский.