Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 18:39

Россия отправила в Таджикистан 270 тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи

Россия отправила Таджикистану гуманитарную помощь. Обложка © Freepik / wirestock

Россия отправила Таджикистану гуманитарную помощь. Обложка © Freepik / wirestock

Россия передала Министерству образования и науки Таджикистана 270 тонн обогащённой пшеничной муки в рамках Программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба российского посольства в Душанбе.

«В течение следующих четырех лет Российская Федерация намерена продолжить оказание подобной гуманитарной помощи Республике Таджикистан»,сказали в посольстве.

В Кремле началась встреча Путина и Рахмона
В Кремле началась встреча Путина и Рахмона

Ранее Life.ru сообщал о перераспределении сил на рынке импортёров российской пшеницы в 2024 году. Наиболее заметным изменением стало усиление позиций Египта, который продемонстрировал впечатляющий рост закупок, увеличив импорт в 1,8 раза до 5,45 млн тонн в период с июля по декабрь. Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия также вошли в число ключевых импортеров российского зерна. Общий объем экспорта зерновых и бобовых из России за этот период составил 37 млн тонн, львиная доля которого пришлась на пшеницу (около 30 млн тонн).

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Таджикистан
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar