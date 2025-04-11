Россия отправила в Таджикистан 270 тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи

Ранее Life.ru сообщал о перераспределении сил на рынке импортёров российской пшеницы в 2024 году. Наиболее заметным изменением стало усиление позиций Египта, который продемонстрировал впечатляющий рост закупок, увеличив импорт в 1,8 раза до 5,45 млн тонн в период с июля по декабрь. Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия также вошли в число ключевых импортеров российского зерна. Общий объем экспорта зерновых и бобовых из России за этот период составил 37 млн тонн, львиная доля которого пришлась на пшеницу (около 30 млн тонн).