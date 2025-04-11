Россия отправила в Таджикистан 270 тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи
Россия отправила Таджикистану гуманитарную помощь. Обложка © Freepik / wirestock
Россия передала Министерству образования и науки Таджикистана 270 тонн обогащённой пшеничной муки в рамках Программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба российского посольства в Душанбе.
«В течение следующих четырех лет Российская Федерация намерена продолжить оказание подобной гуманитарной помощи Республике Таджикистан», — сказали в посольстве.
Ранее Life.ru сообщал о перераспределении сил на рынке импортёров российской пшеницы в 2024 году. Наиболее заметным изменением стало усиление позиций Египта, который продемонстрировал впечатляющий рост закупок, увеличив импорт в 1,8 раза до 5,45 млн тонн в период с июля по декабрь. Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия также вошли в число ключевых импортеров российского зерна. Общий объем экспорта зерновых и бобовых из России за этот период составил 37 млн тонн, львиная доля которого пришлась на пшеницу (около 30 млн тонн).