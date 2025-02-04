Названы страны-лидеры по закупкам пшеницы у России в 2024 году
«Ведомости»: Египет увеличил импорт российской пшеницы в 1,8 раза в 2024 году
Египет вырвался в лидеры по объёмам закупок пшеницы у российских производителей, страна нарастила импорт в 1,8 раза (до 5,45 миллиона тонн) в период с июля по декабрь прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Союза экспортёров и производителей зерна и аналитического центра «Русагротранса».
Следом за Египтом главными покупателями зерна у России являются Турция, Иран, Бангладеш, Саудовская Аравия. Всего российские поставщики отправила за рубеж в июле — декабре 2024 года 37 миллионов тонн зерновых и бобовых, на пшеницу пришлось порядка 30 миллионов. Как поясняется в публикации, увеличение Египтом закупок продукции связано с невысокой стоимостью фрахтования судов и «относительно низкими» ценами на черноморскую пшеницу в сравнении с конкурентами на мировом рынке.
«Русагротранс» прогнозирует, что в наступившем году Россия экспортирует как минимум 42 миллиона тонн пшеницы, а это будет третьим результатом в истории. При этом с февраля 2025 года вступит в силу правило о квоте на поставки зерна за рубеж, что может несущественно сказаться на показателях экспорта.
Ранее в Минсельхозе РФ подчеркнули, что Россия гарантировала себе продовольственную безопасность, полностью обеспечив себя зерном на этот сезон. Объём общего урожая по итогам прошлого года составил около 130 миллионов тонн, 83 из которых — пшеница. Этот показатель встанет в ряд с пятью лучшими результатами в новейшей истории страны, а также позволит сохранить существенный экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки.
freepik / wirestock