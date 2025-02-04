Названы страны-лидеры по закупкам пшеницы у России в 2024 году

Египет вырвался в лидеры по объёмам закупок пшеницы у российских производителей, страна нарастила импорт в 1,8 раза (до 5,45 миллиона тонн) в период с июля по декабрь прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Союза экспортёров и производителей зерна и аналитического центра «Русагротранса».

Следом за Египтом главными покупателями зерна у России являются Турция, Иран, Бангладеш, Саудовская Аравия. Всего российские поставщики отправила за рубеж в июле — декабре 2024 года 37 миллионов тонн зерновых и бобовых, на пшеницу пришлось порядка 30 миллионов. Как поясняется в публикации, увеличение Египтом закупок продукции связано с невысокой стоимостью фрахтования судов и «относительно низкими» ценами на черноморскую пшеницу в сравнении с конкурентами на мировом рынке.

«Русагротранс» прогнозирует, что в наступившем году Россия экспортирует как минимум 42 миллиона тонн пшеницы, а это будет третьим результатом в истории. При этом с февраля 2025 года вступит в силу правило о квоте на поставки зерна за рубеж, что может несущественно сказаться на показателях экспорта.