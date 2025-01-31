В России впервые окрасили экспортную пшеницу перед отправкой в Марокко

В порту Высоцкий в Ленобласти впервые окрасили экспортную пшеницу. Партия весом 28 тысяч тонн прошла через процедуру колорирования перед отправкой в Марокко сообщил Петербургский филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышенного комплекса».