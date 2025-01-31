В России впервые окрасили экспортную пшеницу перед отправкой в Марокко
Обработка экспортной пшеницы. Обложка © fczerna.ru
В порту Высоцкий в Ленобласти впервые окрасили экспортную пшеницу. Партия весом 28 тысяч тонн прошла через процедуру колорирования перед отправкой в Марокко сообщил Петербургский филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышенного комплекса».
«Колорирование используется для идентификации зерна, предназначенного на кормовые цели», — пояснила техдиректор филиала Дарья Батурина.
Для выполнения требования Марокко пшеницу окрасили в зелёный цвет красителем Е-142. Препарат имеет натуральную основу и гарантирует безопасность продукции.
Ранее в Госдуме предложили распределять часть доходов от экспорта природных ресурсов между россиянами. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение.