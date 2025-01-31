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31 января, 01:46

В России впервые окрасили экспортную пшеницу перед отправкой в Марокко

Обработка экспортной пшеницы. Обложка © fczerna.ru

Обработка экспортной пшеницы. Обложка © fczerna.ru

В порту Высоцкий в Ленобласти впервые окрасили экспортную пшеницу. Партия весом 28 тысяч тонн прошла через процедуру колорирования перед отправкой в Марокко сообщил Петербургский филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышенного комплекса».

«Колорирование используется для идентификации зерна, предназначенного на кормовые цели», — пояснила техдиректор филиала Дарья Батурина.

Для выполнения требования Марокко пшеницу окрасили в зелёный цвет красителем Е-142. Препарат имеет натуральную основу и гарантирует безопасность продукции.

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Ранее в Госдуме предложили распределять часть доходов от экспорта природных ресурсов между россиянами. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение.

Антон Голыбин
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