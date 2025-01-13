В Госдуме предложили делиться с россиянами доходами от экспорта нефти и газа

В России необходимо создать Фонд социальной справедливости, который будет распределять часть доходов от экспорта природных ресурсов, таких как нефть и газ, среди граждан. С таким предложением выступила Анжелика Глазкова, депутат от КПРФ и член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Она представила соответствующий законопроект для обсуждения в Госдуме. По замыслу авторов инициативы, с 1 января 2026 года в стране будет учреждена новая организация. Планируется, что не менее 15% средств Фонда национального благосостояния будут ежегодно направляться в её капитал. Природная рента от экспорта энергоресурсов будет равномерно распределяться среди граждан в течение трех месяцев. Право на получение доходов от продажи нефти и газа за пределами страны получат россияне с трудовым стажем не менее 15 лет.

По замыслу разработчиков, граждане должны получить доступ к специальным счетам в банках, где будет осуществляться контроль со стороны государства за пакетом акций. Председатель правления Фонда социальной справедливости будет назначаться Госдумой на срок в пять лет по предложению президента России. За деятельностью фонда будет следить наблюдательный совет.