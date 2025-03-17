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17 марта, 12:20

В Кремле началась встреча Путина и Рахмона

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле. Переговоры проходят в узком составе в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца. В начале беседы Путин поздравил коллегу с победой его партии на выборах в Таджикистане, а также с наступающим Наврузом — новым годом по солнечному календарю.

Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Рад вас приветствовать в Москве и, прежде чем мы начнём беседу, хотел бы поздравить вас и всех таджикистанцев с наступающим праздником Навруз. Хочу пожелать вам, всем нашим друзьям в Таджикистане, всего самого доброго — каждой семье», — сказал Путин.

Ранее пресс-служба главы РФ сообщила, что в ходе официальной части будет обсуждаться дальнейшее развитие отношений Москвы и Ташкента в рамках стратегического партнёрства. Акцент будет сделан на торгово-инвестиционном и гуманитарном сотрудничестве. Кроме того, президенты обменяются мнениями о региональных вопросах и проблемах.

После окончания беседы Путин и Рахмон по ВКС дадут старт началу строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Затем начнётся вторая часть переговоров — в расширенном составе. После их окончания главы государств подпишут итоговые документы и сделают заявления для прессы.

Путин проведёт много закрытых встреч после беседы с президентом Таджикистана
Путин проведёт много закрытых встреч после беседы с президентом Таджикистана

Ранее сообщалось, что Путин, Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонили лидера Азербайджана Ильхаму Алиеву из Москвы. Состоялся тёплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов, сообщили в Кремле.

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Telegram / «Кремль. Новости»

Александр Юнашев
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