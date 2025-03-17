Путин проведёт много закрытых встреч после беседы с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин проведёт несколько непубличных встреч на текущей неделе, сразу после того, как завершит все мероприятия по факту официального визита лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. График лидера страны рассекретил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Все переговоры будут проходить в Кремле.

В рамках визита президента Таджикистана пройдёт «беседа один на один», после чего состоятся переговоры на уровне делегаций в формате рабочего завтрака. Кроме того, Путин и Рахмон по видеосвязи запустят строительство международного центра для одарённых детей и русского театра в Душанбе.

«До этого была неформальная часть общения двух президентов. Вчера и в субботу они имели возможность в неформальной обстановке поговорить, пообщаться. Именно в неформальной обстановке, что всегда позволяет вести наиболее доверительные и содержательные беседы», — рассказал пресс-секретарь.

Песков также сообщил, что Путин и Рахмон продолжат своё общение также 9 мая. Повестка во время мероприятия будет очень широкой.