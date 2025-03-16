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16 марта, 12:22

Гость в Кремле и Совбез: Стал известен график Путина на следующую неделю

Путин на следующей неделе примет в Кремле президента Таджикистана Рахмона

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет в Москве главу Таджикистана Эмомали Рахмона, а также поучаствует в заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом у себя в телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Глава государства также планирует выступить на коллегии Генеральной прокуратуры и устроить совещание с членами Совбеза.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Эмомали Рахмон отправится в Москву, где его примет Владимир Путин 17 марта. Лидеры двух стран планируют обсудить перспективы развития отношений между Москвой и Душанбе. Также будут подписаны несколько двусторонних документов.

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Life.ru

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