Гость в Кремле и Совбез: Стал известен график Путина на следующую неделю

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет в Москве главу Таджикистана Эмомали Рахмона, а также поучаствует в заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом у себя в телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Глава государства также планирует выступить на коллегии Генеральной прокуратуры и устроить совещание с членами Совбеза.