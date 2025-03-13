Лидеры Таджикистана и Киргизии открыли по видеосвязи общую госграницу

Президенты Таджикистана и Киргизии,Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров по видеосвязи открыли общую границу, закрытую с 2021 года. Церемония прошла в рамках государственного визита таджикского лидера в Бишкек.

Граница была закрыта после конфликтов на спорных территориях, что также привело к прекращению прямых авиарейсов между Душанбе и Бишкеком. Протяжённость границы составляет около 980 км, и её делимитация продолжается с 2002 года. Неурегулированные вопросы неоднократно приводили к конфликтам, включая последний инцидент осенью 2022 года. С 2014 года на киргизско-таджикской границе произошло множество серьёзных столкновений.