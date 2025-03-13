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13 марта, 08:24

Лидеры Таджикистана и Киргизии открыли по видеосвязи общую госграницу

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа налево). Обложка © ТАСС / IGOR KOVALENKO / EPA

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа налево). Обложка © ТАСС / IGOR KOVALENKO / EPA

Президенты Таджикистана и Киргизии,Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров по видеосвязи открыли общую границу, закрытую с 2021 года. Церемония прошла в рамках государственного визита таджикского лидера в Бишкек.

Официальное открытие пограничных переходов состоялось онлайн с участием высокопоставленных лиц обеих стран на контрольно-пропускных пунктах.

Граница была закрыта после конфликтов на спорных территориях, что также привело к прекращению прямых авиарейсов между Душанбе и Бишкеком. Протяжённость границы составляет около 980 км, и её делимитация продолжается с 2002 года. Неурегулированные вопросы неоднократно приводили к конфликтам, включая последний инцидент осенью 2022 года. С 2014 года на киргизско-таджикской границе произошло множество серьёзных столкновений.

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Тем временем президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по защите госграницы. Глава государства распорядился «продолжать усиливать плотность охраны рубежей в потенциально опасных направлениях» и совместно с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, а также местными властями, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных населенных пунктов.

Оксана Попова
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