Лидеры Таджикистана и Киргизии открыли по видеосвязи общую госграницу
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа налево). Обложка © ТАСС / IGOR KOVALENKO / EPA
Президенты Таджикистана и Киргизии,Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров по видеосвязи открыли общую границу, закрытую с 2021 года. Церемония прошла в рамках государственного визита таджикского лидера в Бишкек.
Официальное открытие пограничных переходов состоялось онлайн с участием высокопоставленных лиц обеих стран на контрольно-пропускных пунктах.
Граница была закрыта после конфликтов на спорных территориях, что также привело к прекращению прямых авиарейсов между Душанбе и Бишкеком. Протяжённость границы составляет около 980 км, и её делимитация продолжается с 2002 года. Неурегулированные вопросы неоднократно приводили к конфликтам, включая последний инцидент осенью 2022 года. С 2014 года на киргизско-таджикской границе произошло множество серьёзных столкновений.
Тем временем президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по защите госграницы. Глава государства распорядился «продолжать усиливать плотность охраны рубежей в потенциально опасных направлениях» и совместно с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, а также местными властями, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных населенных пунктов.