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24 февраля, 13:46

Путин побеседовал по телефону с президентом Таджикистана Рахмоном

Путин и Рахмон. Обложка © ТАСС / Казаков Александр

Путин и Рахмон. Обложка © ТАСС / Казаков Александр

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Стороны выразили удовлетворение качеством российско-таджикистанского стратегического партнёрства.

«Лидеры обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Соответствующие поручения будут даны правительствам, министерствам и ведомствам двух стран», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Путин и Рахмон назначили будущий график личных контактов.

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Ранее Путин в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил, что Душанбе является ключевым и надёжным союзником Москвы. Президент РФ обратил внимание, что на торговом и экономическом уровне Россия занимает первое место среди партнёров среднеазиатского государства.

Николай Рюмин
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