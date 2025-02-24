Путин побеседовал по телефону с президентом Таджикистана Рахмоном
Путин и Рахмон. Обложка © ТАСС / Казаков Александр
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Стороны выразили удовлетворение качеством российско-таджикистанского стратегического партнёрства.
«Лидеры обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Соответствующие поручения будут даны правительствам, министерствам и ведомствам двух стран», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Путин и Рахмон назначили будущий график личных контактов.
Ранее Путин в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил, что Душанбе является ключевым и надёжным союзником Москвы. Президент РФ обратил внимание, что на торговом и экономическом уровне Россия занимает первое место среди партнёров среднеазиатского государства.