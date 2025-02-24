Путин заявил, что мусульмане-участники СВО проявляют на фронте своё мужество
Президент России Владимир Путин заявил, что мусульмане на СВО показывают свои самые лучшие качества. Глава государства указал, что они мужественно воюют на всех линиях фронта. Об этом он сказал на встрече с верховным муфтием Талгатом Таджуддином, который является председателем Центрального духовного управления российских мусульман.
«Мусульмане и сейчас показывают самые лучшие качества. <...> Воюют мужественно, героически практически на всех участках линии боевого соприкосновения», — заявил Путин.
Также на этой встрече Путин поблагодарил Талгатома Таджуддина за значимый вклад в развитие религиозной жизни России. Президент подчеркнул, что люди, исповедующие ислам, являются неотъемлемой частью государства.
Life.ru