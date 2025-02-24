Путин заявил, что мусульмане-участники СВО проявляют на фронте своё мужество

Президент России Владимир Путин заявил, что мусульмане на СВО показывают свои самые лучшие качества. Глава государства указал, что они мужественно воюют на всех линиях фронта. Об этом он сказал на встрече с верховным муфтием Талгатом Таджуддином, который является председателем Центрального духовного управления российских мусульман.