Путин поблагодарил муфтия Таджуддина за вклад в единство РФ
Президент России Владимир Путин в понедельник, 24 февраля, встретился с верховным муфтием Талгатом Таджуддином, который является председателем Центрального духовного управления российских мусульман. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин во время встречи с верховным муфтием. Видео © kremlin.ru
Глава государства тепло приветствовал муфтия и выразил ему свою благодарность за его значимый вклад в развитие религиозной жизни в РФ.
«Хотел бы высказать слова благодарности и Вам лично, и всем представителям ислама — а все люди, которые исповедуют ислам, — это органичная, естественная часть России, российского общества — за тот вклад, который Вы и другие духовные лидеры вносите в межконфессиональное единство и согласие народов РФ», — сказал Путин.
Кроме того, президент отметил храбрость мусульман на фронте. По словам Путина, они сражаются мужественно и героически на всех участках боевых действий.
Ранее стало известно, что на этой неделе президент России Владимир Путин примет участие в коллегии ФСБ. Кроме того, среди планов главы государства — международные контакты. Он расскажет партнёрам по БРИКС детали возобновления диалога РФ и США.
ТАСС / POOL / Алексей Никольский