Путин поблагодарил муфтия Таджуддина за вклад в единство РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 24 февраля, встретился с верховным муфтием Талгатом Таджуддином, который является председателем Центрального духовного управления российских мусульман. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин во время встречи с верховным муфтием. Видео © kremlin.ru

Глава государства тепло приветствовал муфтия и выразил ему свою благодарность за его значимый вклад в развитие религиозной жизни в РФ.

«Хотел бы высказать слова благодарности и Вам лично, и всем представителям ислама — а все люди, которые исповедуют ислам, — это органичная, естественная часть России, российского общества — за тот вклад, который Вы и другие духовные лидеры вносите в межконфессиональное единство и согласие народов РФ», — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил храбрость мусульман на фронте. По словам Путина, они сражаются мужественно и героически на всех участках боевых действий.