Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 12:06

Путин поблагодарил муфтия Таджуддина за вклад в единство РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 24 февраля, встретился с верховным муфтием Талгатом Таджуддином, который является председателем Центрального духовного управления российских мусульман. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин во время встречи с верховным муфтием. Видео © kremlin.ru

Глава государства тепло приветствовал муфтия и выразил ему свою благодарность за его значимый вклад в развитие религиозной жизни в РФ.

«Хотел бы высказать слова благодарности и Вам лично, и всем представителям ислама — а все люди, которые исповедуют ислам, — это органичная, естественная часть России, российского общества — за тот вклад, который Вы и другие духовные лидеры вносите в межконфессиональное единство и согласие народов РФ», — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил храбрость мусульман на фронте. По словам Путина, они сражаются мужественно и героически на всех участках боевых действий.

Путин отметил почётную миссию современных россиян
Путин отметил почётную миссию современных россиян

Ранее стало известно, что на этой неделе президент России Владимир Путин примет участие в коллегии ФСБ. Кроме того, среди планов главы государства — международные контакты. Он расскажет партнёрам по БРИКС детали возобновления диалога РФ и США.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Никольский

Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Религия
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar