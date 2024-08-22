Священник восхитился мудростью Путина, который поцеловал священную книгу мусульман в Чечне

Президент России Владимир Путин во время поездки в Чеченской республику поцеловал священную книгу мусульман — Коран. Священник Павел Островский одобрил этот жест российского лидера и счёл его поступок верным.

Путин целует Коран в мечети пророка Исы в Грозном. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Думаю, что осознавая всю ответственность по объединению России, включающей в себя разные народы и религии, он поступил верно, выразив почтение к священной книге мусульман», — написал Островский в телеграм-канале.