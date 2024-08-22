Священник восхитился мудростью Путина, который поцеловал священную книгу мусульман в Чечне
Священник Островский счёл верным поступок Путина, поцеловавшего Коран в Чечне
Владимир Путин с Кораном в Чечне. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Президент России Владимир Путин во время поездки в Чеченской республику поцеловал священную книгу мусульман — Коран. Священник Павел Островский одобрил этот жест российского лидера и счёл его поступок верным.
Путин целует Коран в мечети пророка Исы в Грозном. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«Думаю, что осознавая всю ответственность по объединению России, включающей в себя разные народы и религии, он поступил верно, выразив почтение к священной книге мусульман», — написал Островский в телеграм-канале.
Священник также прокомментировал разговоры о том, что это было похоже на предательство христианской веры. По его словам, это лишь «натягивание совы на глобус». Островский посоветовал всем «ревнителям чистоты Православия» отправиться учиться определять разницу между поклонением и почитанием.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. Свой визит глава государства начал с посещения могилы отца Рамзана Кадырова Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем политик направился в Российский университет спецназа в Гудермесе, где осмотрел выставку трофейного оружия и пообщался с добровольцами. Кроме того, глава республики Рамзан Кадыров показал главе государства макет нового района в Грозном, названного в его честь. Также Путин посетил мечеть пророка Исы, где поцеловал Коран — это попало на видео. Позднее этот ролик вызвал фурор в мусульманских странах.