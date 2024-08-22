«Настоящий человек!»: Путин поцеловал Коран и стал настоящей звездой за рубежом

Президент России Владимир Путин восхитил зарубежных пользователей соцсетей отношением к Корану: в ходе посещения мечети пророка Исы в Грозном глава государства поцеловал священную книгу мусульман. Уважительный жест политика попал на видео, которое стало вирусным в соцсетях X и YouTube, а также заполонило новостные эфиры в Турции, ОАЭ, Египте, Сирии и других государствах.

Путин целует Коран в мечети пророка Исы в Грозном. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Настоящий человек!... Господин президент России, я люблю вас за это уважение, моё уважение к вам безгранично», — прокомментировал запись один из пользователей соцсети X.

«Путин проявляет уважение к мусульманам, в то время как Запад демонстрирует расизм и ненависть к исламу», — вторит ему ещё один юзер.