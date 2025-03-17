Песков не стал комментировать слова Лукашенко о тайных звонках Путину с Украины

В Кремле не стали комментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенту России Владимиру Путину якобы поступали звонки с Украины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что ему нечего сообщить по этой теме.

«Мне нечего сообщить вам по этой теме», — сказал представитель Кремля на брифинге.