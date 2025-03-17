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17 марта, 10:34

Песков не стал комментировать слова Лукашенко о тайных звонках Путину с Украины

В Кремле не стали комментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенту России Владимиру Путину якобы поступали звонки с Украины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что ему нечего сообщить по этой теме.

«Мне нечего сообщить вам по этой теме», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Ранее Лукашенко заявил, что Путину поступали тайные звонки с Украины от местных политиков по непубличной договорённости. Глава Белоруссии не стал называть имена и отметил, что это сделает сам Путин, если сочтёт необходимым.

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Александр Юнашев
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