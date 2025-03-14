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14 марта, 19:12

Лукашенко рассказал об «окнах» на белорусско-украинской границе

Лукашенко рассказал о сотрудничестве через «окна» на границе Белоруссии и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об «окнах», которые есть на границе с Украиной. Именно через них идёт обмен погибшими и военнопленными. Киев и Москва довольно часто работают через Минск, поэтому белорусско-украинская граница «живёт и процветает», отметил глава соседней республики.

«На забаррикадированной границе есть «окна», через которые мы сотрудничаем с украинцами. Мы, россияне и они с нами. [Проводится] обмен погибшими, сотнями, обмен военнопленными, сотнями», — передают слова Лукашенко приближенные к пресс-службе белорусские журналисты.

Ранее Лукашенко обмолвился, что некоторые украинские политики вели закрытые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Белорусский лидер не стал называть их имена. Он пояснил, что это сделает сам Путин, если сочтёт необходимым.

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Life.ru

Полина Никифорова
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