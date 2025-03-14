Лукашенко рассказал об идее Киева создать в Белоруссии лагеря для пленных

Киев предлагал создать лагеря для военнопленных на территории Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Однако по этому вопросу Украине было необходимо договориться с Россией, поэтому идея не получила развития.

«Они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные. Это с Украины было предложение: мы контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь… Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее», — сказал Лукашенко в ходе интервью телеканалу «Россия 1».

Лукашенко также отметил, что в случае достижения взаимного соглашения между сторонами он был бы готов оказать помощь в реализации данной идеи.