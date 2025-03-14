Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 15:48

Лукашенко — о Зеленском: Володя был мне как сын, а поступил, как гнида

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нелицеприятно высказался о Владимире Зеленском в интервью журналистке Ольге Скабеевой. Видеофрагментом она поделилась в пятницу у себя с телеграм-канале.

«Володя был мне как сын, а поступил, как гнида», — сказал политик.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет на стороне России. Кроме того, в своём выступлении в Совете Федерации он акцентировал внимание на том, что Москва и Минск должны сохранять единый курс во внешней политике, чтобы Запад не смог их обмануть.

Лукашенко вспомнил в Совфеде, как заставлял губернаторов «походить по говну»
Лукашенко вспомнил в Совфеде, как заставлял губернаторов «походить по говну»
Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Астахов, Efrem Lukatsky

Марина Фещенко
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Владимир Зеленский
  • Белоруссия
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar