Лукашенко — о Зеленском: Володя был мне как сын, а поступил, как гнида
Президент Белоруссии Александр Лукашенко нелицеприятно высказался о Владимире Зеленском в интервью журналистке Ольге Скабеевой. Видеофрагментом она поделилась в пятницу у себя с телеграм-канале.
«Володя был мне как сын, а поступил, как гнида», — сказал политик.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет на стороне России. Кроме того, в своём выступлении в Совете Федерации он акцентировал внимание на том, что Москва и Минск должны сохранять единый курс во внешней политике, чтобы Запад не смог их обмануть.
Обложка ©
ТАСС / Дмитрий Астахов, Efrem Lukatsky