Лукашенко вспомнил в Совфеде, как заставлял губернаторов «походить по говну»

Белорусский лидер Александр Лукашенко в Совфеде поделился своим опытом подготовки членов нынешнего правительства к ответственным должностям. Он акцентировал внимание на том, что для формирования нового поколения управленцев он катал губернаторов «по земле», чтобы они могли глубже понять суть своей работы.

Лукашенко заявил, что губернаторы должны «походить по говну». Видео © VK / Совет Федерации

По мнению Лукашенко, крайне важно, чтобы будущие министры обладали не только теоретическими знаниями в области экономики, но и развивали практические навыки, необходимые для эффективного управления.

«Я многое сделал, чтобы прокатать некоторых губернаторов по земле. Извините меня, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его», — признался Лукашенко.