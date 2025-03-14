Лукашенко предложил России стоять на своём, чтобы Западу не удалось её обмануть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем выступлении в Совете Федерации акцентировал внимание на том, что Москва и Минск должны сохранять единый курс во внешней политике, чтобы Запад не смог их обмануть.
Ситуация на международной арене после избрания Дональда Трампа на пост президента США он назвал неразберихой. По словам Лукашенко, пока мы слышим лишь множество заявлений и обещаний, но риск обмана в таких условиях высок.
«Дональд хочет остановить войну — это похвально. Если он искренен в своем желании предотвратить гибель людей, мы это поддерживаем. Но при этом мы должны оставаться твердыми в своих позициях и не позволить никому сбить нас с курса или обмануть», — призвал политик.
Напомним, что ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко торжественно подписали совместное заявление по результатам проведённых 13 марта переговоров. Личная встреча президентов России и Белоруссии в Кремле продлилась чуть больше часа. Лукашенко поблагодарил Путина за тёплый приём и пригласил в республику с ответным визитом.
Life.ru