Лукашенко предложил России стоять на своём, чтобы Западу не удалось её обмануть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем выступлении в Совете Федерации акцентировал внимание на том, что Москва и Минск должны сохранять единый курс во внешней политике, чтобы Запад не смог их обмануть.

Ситуация на международной арене после избрания Дональда Трампа на пост президента США он назвал неразберихой. По словам Лукашенко, пока мы слышим лишь множество заявлений и обещаний, но риск обмана в таких условиях высок.