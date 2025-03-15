Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву из Москвы

Президент России Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко и глава Таджикистана Эмомали Рахмон во время своей неформальной встречи провели телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они договорились встретиться 9 мая в Москве на мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Состоялся тёплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений. Условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — указали в пресс-службе Кремля.