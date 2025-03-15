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15 марта, 16:09

Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву из Москвы

Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились о встрече в Москве 9 мая

Президент России Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко и глава Таджикистана Эмомали Рахмон во время своей неформальной встречи провели телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они договорились встретиться 9 мая в Москве на мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Состоялся тёплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений. Условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», указали в пресс-службе Кремля.

Ранее Путин пригласил в Москву на Парад Победы лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава государства подчеркнул, что Каракас в годы Великой Отечественной войны встал на сторону антигитлеровской коалиции — важную роль тогда сыграли поставки топлива и смазочных материалов.

Вучич в «содержательном и хорошем» разговоре с Путиным подтвердил визит в Москву на 9 мая
Вучич в «содержательном и хорошем» разговоре с Путиным подтвердил визит в Москву на 9 мая
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Life.ru

Полина Никифорова
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