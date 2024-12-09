Россияне чаще стали участвовать в благотворительности и реже подавать милостыню

В последние годы россияне проявляют все больший интерес к благотворительности, о чём свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно последнему опросу, 73% россиян приняли участие в благотворительных акциях за последние 4-5 лет, что стало рекордным показателем с 2007 года.

Одной из ключевых тенденций является снижение популярности милостыни. В 2024 году лишь 22% респондентов сообщили о раздаче милостыни, по сравнению с 36% в 2007 году. Вместо этого россияне предпочитают системную благотворительность: 27% опрошенных переводили средства на счета благотворительных организаций, что в 7-9 раз выше показателей 2007 года. Увеличилась популярность участия в благотворительных акциях. В 2024 году 11% респондентов сообщили, что участвуют в таких мероприятиях, а в 2007 году об этом говорили всего 2-4%. Волонтёрская деятельность также приобрела популярность: 10% опрошенных в 2024 году активно участвуют в волонтёрских проектах, что значительно больше, чем 2-3% в 2007 году.

Женщины и люди активного трудоспособного возраста чаще всего участвуют в благотворительности. 77% женщин и 76-80% представителей зумеров и миллениалов имеют опыт участия в благотворительных инициативах. Миллениалы чаще всего передают вещи и деньги на лечение, а зумеры активно занимаются волонтёрской работой.

«Россиянин, который не участвует в благотворительности, — это с большей долей вероятности мужчина (29%), представитель поколения застоя (32%) или оттепели (43%), с неполным средним или средним образованием (33-35%), плохим материальным положением (31%), активный телезритель (44%)» — указано в исследовании.

Среди причин отказа от участия в благотворительности 46% россиян называют низкие доходы, 21% ссылаются на плохое состояние здоровья, а 13 % винят высокую занятость. Тем не менее, 74% опрошенных выразили готовность участвовать в благотворительных проектах в будущем, причём 53% из них готовы передавать вещи, а 39% — жертвовать средства на лечение.