Обратите на себя взор дьявола: 7 фраз-проклятий, которые нельзя произносить даже в шутку

Мы все иногда говорим лишнего в порыве эмоций. Злимся, обижаемся, хотим больно ударить словом — и вот уже с языка слетает то, что лучше было бы держать при себе. Но есть фразы особенные, опасные. Те, что действуют как настоящие проклятия, возвращаясь к нам самим с удвоенной силой. Наши предки знали: слово не воробей. А современные психологи и эзотерики в этом с ними полностью согласны. Некоторые выражения буквально программируют нашу жизнь на беды, болезни и неудачи. И совершенно неважно, произносим мы их всерьёз или в шутку — Вселенная шуток не понимает.

Как работают словесные проклятия

Каждое слово несёт энергетический заряд. А фразы-проклятия — это концентрированный негатив, который мы отправляем в мир. По законам энергообмена всё посланное нами возвращается, причём часто в многократно усиленном виде. Древние традиции всех народов предупреждали об опасности злых слов. Современная наука тоже подтверждает: негативные установки влияют на наше подсознание, меняют гормональный фон и даже воздействуют на ДНК. Произнося проклятия, мы буквально отравляем собственную жизнь.

Фраза: «Чтоб ты сдох!»

Опасные слова, которые притягивают беду в жизнь человека. Фото © «Шедеврум»

Самое страшное проклятие, которое может слететь с языка в момент ярости. Пожелание смерти — это пик человеческой злобы, и такие слова не остаются безнаказанными никогда. Они бьют не только по тому, кому адресованы, но и по самому говорящему в первую очередь. История знает множество случаев, когда люди, часто желавшие смерти другим, сами погибали при загадочных обстоятельствах. Даже если вы невероятно злы на кого-то — сдержитесь. Жизнь — святое, и посягать на неё словами означает навлечь на себя самые страшные последствия.

Фраза: «Чтоб у тебя руки отсохли!»

Классическое пожелание увечья, которое мы часто слышим в быту. Неловко что-то разбил — и тут же получил порцию «добрых пожеланий» о высыхании конечностей. Кажется безобидным в сравнении с пожеланием отправиться на тот свет, но на самом деле тоже относится к разряду тяжёлых проклятий. Произнося эти слова, мы программируем болезни и травмы — в первую очередь для себя. Часто человек, кто часто желал другим увечий, потом сам мучился артритами, переломами и другими проблемами с руками. Совпадение? Вряд ли.

Фраза: «Чтоб ты всю жизнь мучился!»

Слова-заклятья: какие фразы нельзя говорить даже в шутку, чтобы не навредить себе. Фото © «Шедеврум»

Пожелание долгих страданий — ещё один вид словесного проклятия, который мы иногда позволяем себе в адрес тех, кто нас обидел. Особенно опасно произносить такие слова в адрес бывших партнёров или людей, которые причинили нам боль. Мы думаем, что они заслужили наказание, но на деле программируем мучения для себя. Энергия страдания, выпущенная в мир, обязательно найдёт дорогу обратно. И тогда вместо облегчения от «справедливого возмездия» мы получаем собственные проблемы.

Фраза: «Чтоб ты нищим остался!»

В нашем обществе, где деньги играют огромную роль, финансовые проклятия особенно популярны. Завидуем соседу с новой машиной — желаем ему разориться. Злимся на бывшего мужа — мечтаем, чтобы он остался без копейки. А потом удивляемся, почему у нас самих с деньгами постоянные проблемы. Пожелания бедности другим блокируют наш собственный денежный поток. Вселенная воспринимает наши слова как программу действий — и начинает забирать деньги у нас самих.

Фраза: «Чтоб тебя никто не любил!»

Словесные проклятия, которые возвращаются к тому, кто их произносит. Фото © «Шедеврум»

Одиночество — страшное наказание для социального существа, каким является человек. И когда мы желаем кому-то остаться без любви, мы программируем эмоциональную пустоту в собственной жизни. Такие проклятия особенно опасны для женщин, которые часто произносят их в адрес соперниц или неверных мужчин. Результат предсказуем — собственная личная жизнь превращается в череду разочарований и расставаний. Любовь не терпит негатива — и желающие другим одиночества сами обрекают себя на него.

Фраза: «Чтоб ты всю жизнь болел!»

Здоровье — основа всего в нашей жизни. И пожелания болезни другим — прямой путь к собственным недугам. Произнося такие слова, мы запускаем разрушительные процессы в собственном организме. Наше подсознание не различает, кому адресованы негативные программы, — оно просто их выполняет. И начинает разрушать наше здоровье изнутри. Хотите быть здоровыми — никогда не желайте болезней другим, даже самым неприятным людям.

Фраза: «Чтоб твоя семья развалилась!»

Негативные фразы, которые программируют болезни и неудачи в жизни. Фото © «Шедеврум»

Семейные проклятия — особенно опасный вид негативного воздействия, потому что они бьют не только по конкретному человеку, но и по его близким. А значит, затрагивают невинных людей. Такие слова создают мощный энергетический вихрь разрушения, который в первую очередь накрывает семью самого «доброжелателя». Статистика показывает: люди, часто желающие развала чужим семьям, сами часто разводятся и теряют контакт с детьми. Семейное счастье требует позитивной энергии, а проклятия его разрушают.

Что делать, если проклятие уже сорвалось с языка

Бывает, что в порыве гнева мы всё-таки произносим страшные слова. Не отчаивайтесь — ситуацию можно исправить. Главное — действовать быстро и искренне. Первым делом нужно мысленно или вслух взять свои слова обратно. Скажите: «Отменяю всё сказанное, забираю свои слова назад». Затем обязательно пожелайте человеку, в адрес которого прозвучало проклятие, чего-то хорошего — здоровья, счастья, удачи. Это нейтрализует негативную энергию. Если возможно, попросите прощения у того, кого прокляли. Необязательно рассказывать про энергетику — просто извинитесь за грубые слова. Искреннее раскаяние обладает мощной очищающей силой.

Как защитить себя от чужих проклятий

Запретные слова, которые могут разрушить здоровье и счастье. Фото © SHUTTERSTOCK / FOTODOM / fizkes

А что делать, если проклинают нас? Не принимайте чужой негатив близко к сердцу. Мысленно скажите: «Не принимаю, возвращаю отправителю». Или используйте старинную формулу: «Что мне пожелал, то сам получил». Помните — проклятия действуют только на тех, кто в них верит и их боится. Сильные, позитивно настроенные люди отражают чужой негатив как зеркало. Будьте именно такими.