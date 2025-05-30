Лунный календарь на июнь 2025: Благоприятные и опасные дни месяца и когда назначить стрижку Лунный календарь на июнь 2025: когда новолуние и полнолуние? Благоприятные и опасные дни месяца: когда лучше стричься, решать финансовые вопросы или заводить новые знакомства? Когда делать операции в июне 2025? Читайте в материале Life.ru. 30 мая, 16:00 Лунный календарь на июнь 2025 — встречайте список благоприятных дней. Обложка © Freepik / cookie_studio, © Freepik

Лунный календарь поможет определиться с датами запланированных медицинских операций. Кроме того, по нему можно вычислять дни начала новых проектов, проведения переговоров, сделок и прочих важных деловых вещей. Бонусом вы узнаете, когда в первый летний месяц лучше постричься. Кроме того, фазы Луны помогают садоводам и огородникам определиться с наилучшими датами для посадок растений. Движение Луны способствует стабилизации земной орбиты и напрямую влияет на смену времён года. Мы в Life.ru публиковали лунный календарь на весь 2025 год, а сейчас подробно разберём июнь.

Лунный календарь на июнь 2025: фазы Луны

Луна за месяц входит в 4 фазы: растущую, убывающую, полнолуние и новолуние. Фото © Freepik

Фазы Луны — это первое, с чего обычно начинают составлять лунный календарь. Июнь 2025 предложит нам все из них. С 1-го по 10 июня ночное светило будет в своей растущей фазе, и 3-го наступит первая четверть. А вот 11 июня в 2025 году будет полнолуние. С 12-го по 24-е числа месяца Луна будет в убывающей фазе. Третья четверть — 18 июня. А 25-го спутника Земли на небе не будет видно, ибо наступит новолуние. Ну а с 26-го по 30 июня Луна снова будет в растущей фазе.

Благоприятные дни в июне 2025 года по лунному календарю

Лунный календарь на июнь 2025 богат на благоприятные дни. Фото © Freepik / lookstudio

Лунный календарь на июнь порадует нас обилием благоприятных дней. Самые лучшие числа летнего месяца — 2, 3 и 24-е. Но не только! Также 17, 18, 23, 26 и 30-е числа месяца отмечены в лунном календаре зелёным цветом. Умеренно благоприятными будут также 1, 4, 7, 9, 12, 13 и 21 июня. То есть приятных сюрпризов от судьбы можно ждать практически весь июнь 2025 года.

Благоприятные дела для полнолуния

По лунному календарю июнь 2025 года благоприятен для обрядов очищения. Фото © Freepik

Полнолуние в июне 2025, как было указано выше, начнётся 11-го числа. Спутник Земли вступит в свою самую величественную фазу в 10:44. Кстати, это последнее полнолуние перед Солнцестоянием 21 июня, и оно будет в знаке зодиака Стрелец. А ещё 11-го мы увидим самую низкую полную Луну за 18 лет.

День обещает быть тяжёлым, но у нас есть список благоприятных для полнолуния в июне дел: Проведите обряд очищения воды, используя для этого церковную свечу. Она очистит H₂O от негативных энергий. Следом можно выпить эту воду, представляя себе свою заветную мечту и сказать: «Да будет так». Полнолуние хорошо подходит для планирования ваших дальнейших действий. Впишите планы на следующую неделю в планер или подумайте, как бы вы хотели провести лето. Заниматься своими хобби в полнолуние особенно приятно. Рисовать, сочинять стихи, подбирать к ним аккорды на гитаре — вариантов масса. Активный отдых в полнолуние — очень хорошая идея. Можете пойти на прогулку, сходить на танцы, заняться спортом. Важное дело на полную Луну — ритуалы благодарности. Это может быть молитва или, например, милые открытки, которые можно прислать близким в любом мессенджере.

Благоприятные дела для новолуния

В новолуние лунный календарь на июнь советует заняться стратегическим планированием. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Новолуние будет в среду, 25 июня. Луны на небосводе не будет, но спутник Земли пройдёт через созвездия Близнецов и Рака. Они внесут в космическое событие свою энергию. Рассказываем, что можно делать на новолуние. Если вы планировали переехать, то новая Луна — хороший период для поиска нового жилья. Обновите свой образ, например подберите более актуальную одежду, новолуние тоже разрешает. Финансовое планирование в новолуние принесёт неожиданные, но позитивные результаты. А если на новолуние отправиться в путешествие, то оно принесёт вам приятные впечатления. Но есть нюанс: это должно быть непродолжительное путешествие — например, на дачу на пару дней.

Неблагоприятные дни июня 2025 года по лунному календарю

Куда без неблагоприятных дней... Лунный календарь на июнь расскажет, какие это будут даты. Фото © Freepik / lookstudio

Неблагоприятных по лунному календарю дней в июне 2025 года будет сравнительно мало. Это 5, 8, 14, 15, 19 и 27 июня. Старайтесь не заниматься важными делами в эти даты. Не стоит проводить сделки, подписывать важные документы, ложиться на плановые операции. Лучше посвятить эти дни отдыху. Далее мы объясним, какие дела будут неблагоприятными для новолуния и полнолуния.

Неблагоприятные дела для новолуния

В новолуние по лунному календарю на июнь 2025 лучше не поддаваться депрессивным мыслям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Новолуние — это время обновления. А ещё в новолуние мы часто чувствуем слабость, обостряются хронические заболевания. Это время, которое нужно посвятить заботе о себе и неспешной, монотонной работе. Рассказываем, что в новолуние делать не стоит: Нельзя поддаваться негативным мыслям — в новолуние они могут многократно усилиться, а это порой приводит к депрессии. Не стоит на новую Луну отправляться в длительное путешествие. Командировка во Владивосток — это шикарно, но только не 25 июня. Неблагоприятны крупные приобретения, например покупка компьютера или машины. То же самое относится к кредитам и большим денежным переводам. В новолуние не стоит избегать новых знакомств. Только удостоверьтесь в том, что перед вами порядочный человек, а не энергетический вампир.

Неблагоприятные дела для полнолуния

Полнолуние — это время, когда Солнце и Луна усиливают гравитационное воздействие на нашу планету. Оказавшись между огромным космическим телом и собственным спутником, Земля начинает вести себя особенным образом: усиливаются приливы и отливы. Увеличивается давление в верхних слоях атмосферы, а в нижних, там, где живём мы, повышается температура.

А вот список дел, которые точно неблагоприятны посреди всего этого хаоса: Плановые операции, плановые операции и ещё раз плановые операции. Среди ряда врачей есть мнение, согласно которому в полнолуние в организме становится больше воды, поэтому тело выделяет больше крови. Это мешает хирургам работать. А ещё может усилить боль после операции.

Не надо вступать в конфликты, даже если очень хочется. Из-за полнолуния простая перебранка может перерасти в потасовку, которая закончится судебным разбирательством. Это может испортить вам начало лета.

В полнолуние лучше отказаться от алкоголя, никотина и кофеина. Во время полной Луны они влияют на организм особенно сильно.

Поход в косметологический салон тоже на полнолуние нежелателен.

Благоприятные дни для стрижки на июнь 2025

Если вы хотите, чтобы в июне ваша причёска приковывала восхищённые взгляды, смотрите лунный календарь стрижек на июнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

По лунному календарю стрижек на июнь 2025 года лучшими днями окажутся 2, 3 и 30-е числа месяца. Выбор фазы Луны для стрижки зависит от того, какой эффект нужен вашим волосам. Если вы хотите модный андеркат, то лучше выбирать убывающую фазу: рост волос замедлится, а корни, напротив, станут крепче. А растущая Луна, наоборот, стимулирует рост волос, так что для пышной шевелюры выбирайте период с 1-го по 10 июня или с 26-го по 30-е числа месяца. А самыми неблагоприятными для стрижек днями будут 15 и 20 июня. Энергия этих дней окажется особенно хаотичной.

У древних римлян в ходу была поговорка Scientia potentia est. На русский она переводится как «знание — сила». Зная о фазах Луны и благоприятных днях, вы можете подготовиться к важным моментам в своей жизни, запланировать их на определённый день и пошагово начать выполнять ваши планы на июнь. И ещё немного об операциях: Life.ru выяснил, в каких ситуациях пластический хирург обязан отказать клиенту.

Авторы Любовь Свободная