Когда звёздные жёны изменяют: 7 историй знаменитых мужчин, которых предали вторые половинки

Мы привыкли читать о том, как артисты бросают семьи ради молодых любовниц или запутываются в интригах на съёмочных площадках. Но иногда роли меняются местами — и тогда в центре скандала оказываются не мужчины, а их супруги. Предательство жены бьёт по мужскому самолюбию намного сильнее, чем можно себе представить. Особенно когда речь идёт о публичных людях, чьи семейные драмы разворачиваются на глазах у миллионов зрителей.

Когда мы смотрим на звёздные пары, они кажутся нам идеальными — красивые, успешные, счастливые. Но за фасадом глянцевых фотосессий порой скрываются самые обычные человеческие драмы. И особенно больно становится, когда выясняется, что в роли предателя выступает не звёздный мужчина, а его супруга. Истории, которые мы собрали, показывают: за красивой картинкой звёздных браков часто скрываются настоящие человеческие трагедии. Мужчины страдают, прощают, пытаются сохранить семью — и далеко не всегда это заканчивается хеппи-эндом.

Антон Богданов: когда лучший друг становится предателем

Антон Богданов против Станислава Тляшева: друг украл жену актёра. Фото © VK / Антон Богданов

Пожалуй, самая болезненная история измены — когда в дело вмешивается близкий друг. Именно так случилось с актёром Антоном Богдановым, звездой «Реальных пацанов». Пока он мотался по гастролям и съёмкам, зарабатывая на семью, его жена Полина нашла утешение в объятиях коллеги мужа Станислава Тляшева. Представьте себе это чувство — узнать, что тебя предали сразу два самых близких человека. Богданов не стал молча глотать обиду, при первой встрече устроил драку с бывшим другом. Антон умолял жену остаться ради сына Демьяна, но Полина была непреклонна — она выбрала Станислава. Ушла к любовнику, оставив мужу ребёнка, вскоре у новой пары появилась общая дочь Ева. Сейчас бывшие супруги общаются только по необходимости — решают, кто к кому повезёт детей на выходные. «Конфликт остался в прошлом», — говорит Богданов, но разве можно забыть такое предательство?

Игорь Петренко: публичное унижение в эпоху Интернета

Игорь Петренко и Екатерина Климова: как публичная измена разрушила брак. Фото © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Актёр Игорь Петренко готовил жене сюрприз — обновлял квартиру, покупал новую мебель. А в это время Екатерина Климова целовалась с музыкантом Романом Архиповым прямо на улицах в Америке. Папарацци засняли страстную сцену, и видео разлетелось по Сети. «Я случайно увидел этот ролик в Интернете. Честно говоря, хотелось крушить всё вокруг. Что я и сделал», — рассказывал тогда Петренко, показывая журналистам шрамы. Десять лет брака, двое детей — всё рухнуло в одночасье. Игорь не стал перекладывать всю ответственность на жену, честно признал — сам довёл Катю до измены. Роль в «Шерлоке Холмсе» высосала из него все силы, дома он появлялся от случая к случаю, почти не общался с детьми. «По отношению к Катюхе вёл себя просто отвратительно», — сокрушается артист. В 2014 году супруги развелись, никто не стал изображать примирение ради публики.

Виктор Раков: когда идеальная жена оказывается миражом

Виктор Раков о разводе с первой женой: признание в боли и страданиях. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Виктор Раков женился на однокурснице Ольге Илюхиной, веря, что создал идеальную семью. В 1987 году родился сын Борис, и казалось — жизнь удалась. Но вскоре после рождения ребёнка Ольга призналась мужу в измене. «Когда жена сказала, что полюбила другого, я чуть не умер от горя. Так плохо было и физически, и морально», — вспоминал актёр. Он придумал себе образ идеальной супруги и не мог расстаться с этой иллюзией. Раков пробовал заглушить боль алкоголем, вливался в тусовки, но ничего не помогало. После расставания начались новые беды — сын Борис с детства болел, ему удалили почку и селезёнку, делали трепанацию черепа. «Это грех. Мне кажется, это нечто сверху», — считает Виктор, словно судьба наказывала их с Ольгой за разрушенную семью. Только в 90-е Раков обрёл покой, встретив Людмилу, — они обвенчались и воспитывают двоих детей.

Анатолий Васильев: мужчина, который всё видел и молчал

Анатолий Васильев и Татьяна Васильева: многолетние измены звёздной пары. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Карпухин

История актёра Анатолия Васильева напоминает драму его киногероя из «Экипажа». Жена, Татьяна Васильева, открыто изменяла мужу с режиссёром Валентином Плучеком — их роман длился 13 лет, половину супружеской жизни пары. «Он стоял под кабинетом Плучека и смотрел. А что смотреть? Ну приди и набей морду!» — удивляется сама Татьяна. Но Анатолий молчал, терпел, не устраивал скандалов. У Васильевой была ещё одна связь — с Михаилом Державиным, об этом знали все коллеги. Анатолий не упрекал жену, хотя её неверность разрывала ему душу. Решение о разводе приняла сама Татьяна — когда у неё начался роман с Георгием Мартиросяном. Она просто пришла домой и призналась в очередной измене. В первый и последний раз Анатолий ударил жену. «Получила вполне заслуженно», — признаёт сама актриса. После развода бывшие супруги много лет не общались, Анатолий почти не участвовал в воспитании сына Филиппа. Только недавно родственникам удалось найти общий язык.

Игорь Лифанов: когда жена забирает всё

Игорь Лифанов и Елена Косенко: скандальный брак звезды сериалов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igorlifanovofficial

Звезда «Бандитского Петербурга» Игорь Лифанов познакомился с будущей третьей женой Еленой Косенко на съёмках в Севастополе. Студентка и телезвезда — романтично звучит, правда? Он даже перевёз её в Петербург, хотя ещё не развёлся с предыдущей супругой. В 2011 году влюблённые поженились, через год родилась дочь Алиса. Семья казалась счастливой, но это была лишь красивая картинка для публики. На самом деле Лифанов постоянно ловил жену на изменах, но не спешил подавать на развод — хотел сохранить брак ради маленькой дочери. Елена злоупотребляла его терпением, завладела деньгами мужа, вела себя всё более нагло. В 2022 году терпение Игоря лопнуло — после очередной ссоры из-за измен Косенко выставила мужа и его пожилую маму из квартиры, сняв им крошечную студию. Угрожала распространить компрометирующие видео — у доверчивого Лифанова даже паролей не было от соцсетей. «Мама Игоря три дня на полу спала, пока диван не привезли», — рассказывают друзья. Несмотря на все унижения, супруги до сих пор официально в браке.

Юрий Васильев: любовь сильнее гордости

Юрий Васильев простил измену жены и умер от инфаркта в 60 лет. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков, Александр Коньков, Валентина Соболева

Актёр Юрий Васильев, сыгравший циничного Рудика в фильме «Москва слезам не верит», в жизни был полной противоположностью своему герою. Верный, терпеливый муж, готовый на всё ради любимой жены Нелли Корниенко. Но Нелли не ценила его преданности — она завела бурный роман с коллегой Никитой Подгорным, об этом знал весь Малый театр. «Доброжелатели» постоянно рассказывали Юрию о похождениях супруги, но он делал вид, что ничего не понимает. Всё закончилось смертью Никиты от рака лёгких. На 40-й день после похорон Васильев предложил жене начать всё сначала. Нелли согласилась — больше они не расставались и старались не вспоминать прошлое. Юрий никогда не упрекал жену за измену, но душевные муки отразились на здоровье. Летом 1999 года актёр скончался от инфаркта, не дожив до 60-летия. Говорят, что прощение — признак силы, но иногда оно убивает тех, кто прощает.

Лев Перфилов: три попытки найти счастье

Лев Перфилов трижды женился и трижды становился жертвой предательства. Фото © «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер / Kinopoisk

Актёр Лев Перфилов, сыгравший Гришу Шесть-на-девять в фильме «Место встречи изменить нельзя», словно был обречён на неудачи в любви. Первая жена Елена Ермолаева мечтала о славе и ради ролей закрутила роман с высокопоставленным чиновником. Узнав об измене, Перфилов пришёл в кабинет к главе города и разбил ему лицо. Развод довёл актёра до запоя, он даже думал о том, чтобы свести счёты с жизнью. Переехав в украинскую столицу, Лев женился на Валентине, у них родились трое сыновей. Но и эта избранница оказалась сложным человеком — изменила мужу и родила ребёнка от другого. Перфилов признал малыша, переступив через гордость, но и этому браку пришёл конец. Третью жену Веру актёр называл ангелом-хранителем, но когда Лев тяжело заболел, «ангел» отказалась навещать его в больнице, заявив, что устала от забот. После смерти мужа она присвоила всё наследство — ни дочерям от первого брака, ни сыновьям от второго ничего не досталось.