Яна Кошкина развелась с мужем-бизнесменом, которого скрывала целый год

Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина развелась со своим мужем Анатолием Черкасовым после 1,5 лет брака. Официальный документ о расторжении брака пара получила сегодня, 3 июня. Об этом артистка рассказала в своих социальных сетях.

«Решила сообщить вам лично, дабы избежать сплетен и ненужных слухов. Некоторое время назад я приняла решение развестись с мужем. Сегодня мы получили официальный развод. В целом, мирно и осознанно разошлись. Начинается новый этап в жизни и я знаю, что это решение абсолютно верное», — написала Кошкина.

Она также объяснила аудитории, предвещая различные вопросы, что в паре никто никому не изменял. Также у Яны и Анатолия в семье не было домашнего насилия, а делить имущество бывшие супруги не решились и просто остались каждый при своём.