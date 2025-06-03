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3 июня, 15:17

Яна Кошкина развелась с мужем-бизнесменом, которого скрывала целый год

Актриса Яна Кошкина развелась с мужем Анатолием Черкасовым после 1,5 лет брака

Яна Кошкина с бывшим мужем Анатолией Черкасовым. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_koshkina_official

Яна Кошкина с бывшим мужем Анатолией Черкасовым. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_koshkina_official

Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина развелась со своим мужем Анатолием Черкасовым после 1,5 лет брака. Официальный документ о расторжении брака пара получила сегодня, 3 июня. Об этом артистка рассказала в своих социальных сетях.

«Решила сообщить вам лично, дабы избежать сплетен и ненужных слухов. Некоторое время назад я приняла решение развестись с мужем. Сегодня мы получили официальный развод. В целом, мирно и осознанно разошлись. Начинается новый этап в жизни и я знаю, что это решение абсолютно верное», — написала Кошкина.

Она также объяснила аудитории, предвещая различные вопросы, что в паре никто никому не изменял. Также у Яны и Анатолия в семье не было домашнего насилия, а делить имущество бывшие супруги не решились и просто остались каждый при своём.

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Напомним, что Кошкина вышла замуж за успешного и привлекательного бизнесмена, который младше её на семь лет. Первый раз фотографию с Черкасовым актриса показала лишь спустя год после свадьбы, тогда ребята отдыхали на Мальдивах. Для многих фанатов Яны стало шоком, что в мужья она выбрала себе такого молодого парня. Аудитория была уверена, что избранник намного старше артистки.

Наталья Афонина
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