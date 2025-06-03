Адвокат раскрыл, что грозит организаторам «Новой волны» за приглашение Пугачёвой

Певица Алла Пугачёва может приехать в августе на статусный фестиваль «Новая волна» в Казани. Звёздный адвокат Андрей Алёшкин раскрыл, с какой ответственностью могут столкнуться организаторы мероприятия за приглашение уехавшей из РФ артистки.

«Пригласить на мероприятие можно хоть Майкла Джексона. Организаторам ничего не грозит: Алла Пугачёва не является иноагентом, статус ей не присвоили. Никаких проблем с юридической точки зрения не будет», — подчеркнул специалист в беседе с «Абзацем».

Алёшкин дополнил, что Примадонна не находится под уголовным преследованием, ей не запрещали въезд в РФ. Именно поэтому артистка может спокойной вернуться в страну в любое время.