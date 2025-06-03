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Регион
3 июня, 15:00

Адвокат раскрыл, что грозит организаторам «Новой волны» за приглашение Пугачёвой

Адвокат Алёшкин: У организаторов «Новой волны» не будет проблем из-за Пугачёвой

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Певица Алла Пугачёва может приехать в августе на статусный фестиваль «Новая волна» в Казани. Звёздный адвокат Андрей Алёшкин раскрыл, с какой ответственностью могут столкнуться организаторы мероприятия за приглашение уехавшей из РФ артистки.

«Пригласить на мероприятие можно хоть Майкла Джексона. Организаторам ничего не грозит: Алла Пугачёва не является иноагентом, статус ей не присвоили. Никаких проблем с юридической точки зрения не будет», — подчеркнул специалист в беседе с «Абзацем».

Алёшкин дополнил, что Примадонна не находится под уголовным преследованием, ей не запрещали въезд в РФ. Именно поэтому артистка может спокойной вернуться в страну в любое время.

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Напомним, ранее стало известно, что Аллу Пугачёву могли пригласить на фестиваль «Новая волна» в России. Журналист и общественный деятель Вадим Манукян надеется, что если приглашение и было отправлено Примадонне, то организаторы его отзовут.

Дарья Нарыкова
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