Адвокат раскрыл, что грозит организаторам «Новой волны» за приглашение Пугачёвой
Адвокат Алёшкин: У организаторов «Новой волны» не будет проблем из-за Пугачёвой
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Певица Алла Пугачёва может приехать в августе на статусный фестиваль «Новая волна» в Казани. Звёздный адвокат Андрей Алёшкин раскрыл, с какой ответственностью могут столкнуться организаторы мероприятия за приглашение уехавшей из РФ артистки.
«Пригласить на мероприятие можно хоть Майкла Джексона. Организаторам ничего не грозит: Алла Пугачёва не является иноагентом, статус ей не присвоили. Никаких проблем с юридической точки зрения не будет», — подчеркнул специалист в беседе с «Абзацем».
Алёшкин дополнил, что Примадонна не находится под уголовным преследованием, ей не запрещали въезд в РФ. Именно поэтому артистка может спокойной вернуться в страну в любое время.
Напомним, ранее стало известно, что Аллу Пугачёву могли пригласить на фестиваль «Новая волна» в России. Журналист и общественный деятель Вадим Манукян надеется, что если приглашение и было отправлено Примадонне, то организаторы его отзовут.