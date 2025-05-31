«Замолвила за себя слово»: Милонов объяснил, почему Пугачёву до сих пор не признали иноагентом
Милонов: Минюст не признал Пугачёву иноагентом из-за её связей и влияния
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал своё отношение к решению Минюста России не включать певицу Аллу Пугачёву в список иностранных агентов. Он поделился своими мыслями в беседе с Общественной службой новостей.
Парламентарий полагает, что влияние Пугачёвой на элиту всегда было колоссальным. По его словам, даже в нынешних непростых реалиях певице удалось избежать клейма «предателя» благодаря покровительству кого-то свыше.
«Пугачёва себя всегда хорошо чувствовала в разных кабинетах чиновников и власть имущих. И я не удивлён, что её не включили в иноагенты. С одной стороны, Минюст якобы ничего не нашёл в её высказываниях и действиях, с другой — складывается впечатление, что она замолвила за себя слово через кого-то», — высказал своё мнение депутат.
Также Милонов не отрицает вероятность того, что в ближайшее время артистка вернётся в Россию и будет снова выступать как ни в чём не бывало.
Напомним, что ранее Минюст отказался признавать Аллу Пугачёву и телеведущего Ивана Урганта иностранными агентами. Согласно комментарию представителей министерства, подтверждённых фактов и основания для данного шага нет.
Ранее о скором возвращении певицы в Россию заговорил журналист Манукян. Он отметил, что исполнительница может выступить на знаменитом фестивале «Новая волна». Однако цель приезда Примадонны из-за границы на самом деле не так проста — она намерена «вставить шпильку всем».