«Замолвила за себя слово»: Милонов объяснил, почему Пугачёву до сих пор не признали иноагентом

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал своё отношение к решению Минюста России не включать певицу Аллу Пугачёву в список иностранных агентов. Он поделился своими мыслями в беседе с Общественной службой новостей.

Парламентарий полагает, что влияние Пугачёвой на элиту всегда было колоссальным. По его словам, даже в нынешних непростых реалиях певице удалось избежать клейма «предателя» благодаря покровительству кого-то свыше.

«Пугачёва себя всегда хорошо чувствовала в разных кабинетах чиновников и власть имущих. И я не удивлён, что её не включили в иноагенты. С одной стороны, Минюст якобы ничего не нашёл в её высказываниях и действиях, с другой — складывается впечатление, что она замолвила за себя слово через кого-то», — высказал своё мнение депутат.

Также Милонов не отрицает вероятность того, что в ближайшее время артистка вернётся в Россию и будет снова выступать как ни в чём не бывало.

Напомним, что ранее Минюст отказался признавать Аллу Пугачёву и телеведущего Ивана Урганта иностранными агентами. Согласно комментарию представителей министерства, подтверждённых фактов и основания для данного шага нет.