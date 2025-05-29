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29 мая, 01:44

В Минюсте не увидели оснований для признания Урганта и Пугачёвой иноагентами

Иван Ургант и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / urgantcom / Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Иван Ургант и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / urgantcom / Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

В Министерстве юстиции России заявили, что на текущий момент отсутствуют основания для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачёвой в список иностранных агентов. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко в комментарии ТАСС.

По его словам, любые решения по вопросу о признании физлиц иностранными агентами принимаются исключительно на основе подтверждённых фактов. В случае с Ургантом и Пугачёвой, как отметил Свириденко, таких фактов выявлено не было.

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Причиной для комментария стал запрос депутата Госдумы Николая Новичкова («Справедливая Россия — За правду»), который предложил проверить основания для включения Урганта в реестр иноагентов. Поводом для обращения послужили сообщения в СМИ о регистрации телеведущего в качестве индивидуального предпринимателя во Франции.

Артём Гапоненко
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