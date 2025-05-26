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26 мая, 12:49

Васё — усё! Рэпера Vacio призвали признать иноагентом за новый трек

Общественники призвали признать рэпера Vacio иноагентом за новый трек

Рэпер Vacio. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vac1o

Рэпер Vacio. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vac1o

Общественная организация «Зов народа» просит признать рэпера Vacio (Николая Васильева) иноагентом. Исполнитель уже прославился за счёт участия в скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Недавно он выпустил новый трек, за счёт которого вновь привлёк внимание общественников. Их обращение есть в распоряжении Life.ru.

«Я не хочу умирать за чьи-то идеи. <...> Я сам себе президент, у меня своя <...> империя», — поётся в новом треке Vacio.

Эти и иные высказывания из трека, по мнению общественников, несут в себе неуважение к государственному строю, а также нежелание защищать свою Родину. Также новая песня дискредитирует ВС России и негативно оценивает проводимую государством политику. Рэпера просят проверить на получение финансовой поддержки из иностранных источников, а также соответствие деятельности признакам иноагента.

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Напомним, что Vacio известен как «самый голый участник голой вечеринки». В тот вечер из одежды на нём был лишь один носок. После ареста он принёс извинения и рассказал, что просто хотел запомниться людям. После этого инцидента он уехал из России и обосновался в Париже, где засветился на тусовке с племянником солиста «Иванушек International» Андреем Григорьевым-Апполоновым и транс*-блогером Игорем Синяком.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Полина Никифорова
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