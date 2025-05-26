Васё — усё! Рэпера Vacio призвали признать иноагентом за новый трек

Общественная организация «Зов народа» просит признать рэпера Vacio (Николая Васильева) иноагентом. Исполнитель уже прославился за счёт участия в скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Недавно он выпустил новый трек, за счёт которого вновь привлёк внимание общественников. Их обращение есть в распоряжении Life.ru.

«Я не хочу умирать за чьи-то идеи. <...> Я сам себе президент, у меня своя <...> империя», — поётся в новом треке Vacio.

Эти и иные высказывания из трека, по мнению общественников, несут в себе неуважение к государственному строю, а также нежелание защищать свою Родину. Также новая песня дискредитирует ВС России и негативно оценивает проводимую государством политику. Рэпера просят проверить на получение финансовой поддержки из иностранных источников, а также соответствие деятельности признакам иноагента.